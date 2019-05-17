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POLİTİKA

Bakan Soylu: DEAŞ son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli

Bakan Soylu: DEAŞ son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz son derece üst düzey alarmda. Ama anlaşılıyor ki hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde." dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi Başkanı Mykola Gnatovskyy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, heyetin 15 gündür Türkiye'de bulunduğunu, karakolları, nezarethaneleri ve buradaki işlemleri incelediğini, gözaltındaki kişilerle birebir görüşmeler yaptığını kaydetti.

Soylu, heyetin genel izlemelerini ortaya koyduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

  • "Bu, Avrupa çerçevesi içerisinde yapılıyor. Bizim de burada ahdimiz var. Bu açıdan nereden nereye geldiğimizi gözlemlediklerini ve birtakım değerlendirmelerini açık yüreklilikle bizimle paylaştılar. Bizler de aslında bu çizginin nasıl oluştuğunu, nelerle karşı karşıya kaldığımızı karşılıklı değerlendirme olarak ortaya koyduk. Zannediyorum sadece bizim alanımızla ilgili değil, bu sürecin tamamıyla ilgili bir rapor da oluşturacaklar. 2017'de bir kez daha bir araya gelmiştik. Bu, 2017'nin genel periyodunun bir izlemesi olarak değerlendirilebilir. Şimdi de Türkiye'den ayrılıyorlar, son görüşmelerini burada gerçekleştirdik."

"Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz"

"Dün katıldığınız bir televizyon programında Türkiye'ye yönelik bir tehditten bahsettiniz. Bu konuyla ilgili bir bilgi aktarımı olacak mı?" sorusuna Soylu, şu yanıtı verdi:

  • "Bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz, ama şunu söylemek gerekir DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz son derece üst düzey alarmda. Vatandaşımız bunu hissediyor hissetmiyor... Ama anlaşılıyor ki hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde. Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Bunu bizim özellikle şunu söylemek gerekir, güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık verdiğimiz andan itibaren etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin en iştahla gelebileceği ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir. Açıkladıklarımız var, açıklayamadıklarımız var. Gerek istihbarat birimlerimiz gerekse güvenlik kuvvetlerimiz hakikaten çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyor. Hem terörle mücadelede ciddi operasyonlar gerçekleştiriyor hem de Türkiye'ye yönelebilecek bu tip tehditleri engellemede. Bir hareketlenmenin olduğunu, yaklaşık 1-1,5 aydır çok net bir şekilde, özellikle son dönemlerde görüyoruz."

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