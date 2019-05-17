Bakan Soylu: DEAŞ son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli

Bakan Soylu: DEAŞ son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz son derece üst düzey alarmda. Ama anlaşılıyor ki hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde." dedi.