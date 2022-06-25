Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildiğini duyurdu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kaçak içkiye büyük darbe!
Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyetimize ve KOM Ekiplerimize tebrikler."
Kaçak içkiye büyük darbe!
Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyetimize ve KOM Ekiplerimize tebrikler 👏 pic.twitter.com/6BTNyd2j4b
Kaçak içkiye büyük darbe!