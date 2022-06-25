Gündem Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu Antalyada 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği dev kaçak içki operasyonunun detaylarını paylaştı. Soylu paylaşımında, "Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: Antalyada 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi
Antalya'da 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildiğini duyurdu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kaçak içkiye büyük darbe!

Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyetimize ve KOM Ekiplerimize tebrikler."

Antalya’da depoya yapılan baskında 11 bin litre kaçak içki ele geçirildi
OYNAT 00:26
Antalya’da depoya yapılan baskında 11 bin litre kaçak içki ele geçirildi
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