Bakan Soylu: ​Dönüşümüz bayram olsun

Sivrihisar ilçesine gelen Soylu, polis ve jandarma trafik ekipleri ile Eskişehir-Ankara kara yolunda denetim gerçekleştirdi. Bakan Soylu, sürücülerle sohbet edip kontrol için durdurulan araçlarda bulunanlara ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Soylu, kara yollarında trafik denetimlerinin en üst noktada olması için hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Vatandaşların menzillerine sağ salim erişebilmesi için 185 bin trafik görevlisinin yollarda olduğunu ifade eden Soylu şöyle konuştu: