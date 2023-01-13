Bakan Soylu duyurdu: 176 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kökünü Kurutana Kadar Devam
İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak’ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam;176 Kişi gözaltında. 26 kilo uyuşturucu madde, 84.325 adet ecstasy/captagon hap ele geçirildi. Kahraman Polislerimize tebrikler.
Kökünü Kurutana Kadar Devam❗
İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak'ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam;
◾176 KİŞİ GÖZALTINDA
◾26 kilo Uyuşturucu Madde
◾84.325 adet Ecstasy/Captagon Hap
ELE GEÇİRİLDİ
Kahraman Polislerimize tebrikler👏
Kökünü Kurutana Kadar Devam❗