Gündem Bakan Soylu duyurdu 176 kişi gözaltında
POLİTİKA

Bakan Soylu duyurdu: 176 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonun da 26 kilogram uyuşturucu madde ile 84 bin 325 adet extacy hap ele geçirildiğini ve operasyonda 176 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu duyurdu: 176 kişi gözaltında
Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kökünü Kurutana Kadar Devam
İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak’ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam;176 Kişi gözaltında. 26 kilo uyuşturucu madde, 84.325 adet ecstasy/captagon hap ele geçirildi. Kahraman Polislerimize tebrikler.

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NOTA'ya girmek için Türkiye'nin onayını isteyen İsveç terör örgütü PKK'nın eylemlerine müsaade etmeye devam ediyor. PKK yandaşları Başkent Stockholm'da belediye binasının karşısına kurdukları bir mekanizmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik alçakça saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Stockholm'u bir çok Avrupa şehrinde olduğu gibi PKK yuvasına çeviren terör yandaşları daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrultulmuş silah fotoğrafını ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazılı pankartı şehrin meydanındaki binaya asmışlardı.
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