Bakan Soylu duyurdu: 176 kişi gözaltında

Stockholm’da yine PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar

NOTA'ya girmek için Türkiye'nin onayını isteyen İsveç terör örgütü PKK'nın eylemlerine müsaade etmeye devam ediyor. PKK yandaşları Başkent Stockholm'da belediye binasının karşısına kurdukları bir mekanizmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik alçakça saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Stockholm'u bir çok Avrupa şehrinde olduğu gibi PKK yuvasına çeviren terör yandaşları daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrultulmuş silah fotoğrafını ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazılı pankartı şehrin meydanındaki binaya asmışlardı.

