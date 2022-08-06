Bakan Soylu duyurdu: Cerablus'u kana bulayacaklardı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde etkili olmaya çalışan PKK/PYD unsurlarının bir tuzağı daha boşa çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu.
'EKİPLERİMİZE TEBRİKLER'
Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi.
10kg patlamaya hazır bomba yakalandı.
EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler👏 pic.twitter.com/R59lhYYHgH
PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi.