Bakan Soylu duyurdu: Cerablus'u kana bulayacaklardı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Akşener’e uyuşturucu tepkisi: Sen önce haddini bileceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İYİ Parti lideri Akşener'in bir genç kızı azarladığı konuşmasında Bakan Soylu'ya uyuşturucuyla mücadelede göndermede bulunmasına Erdoğan'dan sert tepki geldi. 'Bizim siyasetimizde ne kuru ne sulu uyuşturucuya yer yoktur" diyen Erdoğan, "Sen önce kendi kadronun içinde sulu kuru uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın. Önce haddini bileceksin" dedi.