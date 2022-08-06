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ANKARA

Bakan Soylu duyurdu: Cerablus'u kana bulayacaklardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu duyurdu: Cerablusu kana bulayacaklardı
Bombalı saldırı son anda önlendi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde etkili olmaya çalışan PKK/PYD unsurlarının bir tuzağı daha boşa çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

'EKİPLERİMİZE TEBRİKLER'

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

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