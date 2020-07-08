Bakan Soylu duyurdu: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler

#CANLI İçişleri Bakanı Soylu, "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılışında konuşuyor.https://t.co/k0cFYzMeuP — Yeni Şafak (@yenisafak) July 8, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılış törenine katıldı. İlk etapta 260 personelin kurs göreceğini duyuran Soylu, "Kullanılacak araçların dış tasarımları, içeriği tasarlandı. Eğitimleri biter bitmez arkadaşlarımız inşallah hemen sahaya inecekler" dedi.

#CANLI İçişleri Bakanı Soylu, "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılışında konuşuyor.https://t.co/k0cFYzMeuP — Yeni Şafak (@yenisafak) July 8, 2020

'Haydi' uygulamasının yazılımına başlandı

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü birimine 'Haydi' uygulamasıyla ulaşılacağını dile getiren Bakan Soylu, "Bu birime ihbar yapabilmek amacıyla 'Haydi' uygulamanın yazılımına başlanıldı. Bu uygulamada inşallah en geç Eylül başında hayata geçecek. Bu uygulamayla ilgili daha önce uyuşturucu ihbarlarıyla ilgili geliştirdiğimiz uygulamada olduğu gibi, kadına şiddette kullandığımız yazılımla ilgili Haydi uygulamasıyla cep telefonuna indirdikten sonra sistemimize kaydoluyor." ifadelerini kullandı.