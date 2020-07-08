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POLİTİKA

Bakan Soylu duyurdu: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılışında önemli açıklamalarda bulundu. "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 personelimiz burada kurs görecekler" diyen Bakan Soylu, "Kullanılacak araçların dış tasarımları, içeriği tasarlandı. Eğitimleri biter bitmez arkadaşlarımız inşallah hemen sahaya inecekler.'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılış törenine katıldı. İlk etapta 260 personelin kurs göreceğini duyuran Soylu, "Kullanılacak araçların dış tasarımları, içeriği tasarlandı. Eğitimleri biter bitmez arkadaşlarımız inşallah hemen sahaya inecekler" dedi.

'Haydi' uygulamasının yazılımına başlandı

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü birimine 'Haydi' uygulamasıyla ulaşılacağını dile getiren Bakan Soylu, "Bu birime ihbar yapabilmek amacıyla 'Haydi' uygulamanın yazılımına başlanıldı. Bu uygulamada inşallah en geç Eylül başında hayata geçecek. Bu uygulamayla ilgili daha önce uyuşturucu ihbarlarıyla ilgili geliştirdiğimiz uygulamada olduğu gibi, kadına şiddette kullandığımız yazılımla ilgili Haydi uygulamasıyla cep telefonuna indirdikten sonra sistemimize kaydoluyor." ifadelerini kullandı.

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