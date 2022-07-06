Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirilen üç teröristten ikisi Turuncu Kategori'de

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, teröristlerden 2'sinin turuncu listede arandığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda, Çatak kırsalında 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/Eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 3 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 5'e yükselmiştir."

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İKİSİ DE TURUNCU KATEGORİDE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Van'ın Çatak ve Gürpınar ilçelerinde terör örgütünün sözde sorumlusu olarak terörist faaliyet yürüttüğü ve 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride arandığı belirtildi.

Açıklamada, Çatak'ta etkisiz hale getirilen teröristin "Argeş" kod adlı Osman Yıldırımçakar, Gürpınar'da etkisiz hale getirilen teröristin ise "Jiyan Eruh Miran" kod adlı Şehmiran Karahan olduğu duyuruldu.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2 PKK yöneticisi daha 'ilâ cehenneme zümerâ' Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’si Turuncu Kategori'de. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

2 PKK yöneticisi daha

"ilâ cehenneme zümerâ"



Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3️⃣ teröristten 2️⃣’si

✏️T̶U̶R̶U̶N̶C̶U̶ K̶A̶T̶E̶G̶O̶R̶İ̶D̶E̶



Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler👏 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 6, 2022

İLA CEHENNEME ZÜMERA NE DEMEK?

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“İla Cehennemüzzümera” şeklindedir ve Zümer suresinde geçer. Yani bu ifade “Yolu cehenneme kadar varanlar” için kullanılır. Bu da Türkçe’ye “Cehenneme kadar yolunuz var” şeklinde geçmiştir.

ZÜMER SURESİ - 71 AYET İLA CEHENNEME ZÜMERA TÜRKÇE MEALİ (ANLAMI)