Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadesini kullandı.
Bu sefer haber,
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden❗
5️⃣1️⃣5️⃣ KİLOGRAM EROİN daha YAKALANDI.
2021 yılında toplam,
7️⃣ TON 8️⃣2️⃣6️⃣ KİLOGRAM
EROİN YAKALANDI.
Tebrikler Hakkari Emniyet 👏 https://t.co/rhd96CeFUc pic.twitter.com/b8qlGT5daR
Bu sefer haber,