Gündem Bakan Soylu duyurdu Hakkaride 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
HAKKÂRİ

Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, bu yıl yakalanan toplam eroinin 7 ton 826 kilogram olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu duyurdu: Hakkaride 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'dan TBMM kürsüsünde muhalefete tepki: Vallahi size devlete iftira ettirmem
OYNAT 00:52
Bakan Soylu'dan TBMM kürsüsünde muhalefete tepki: Vallahi size devlete iftira ettirmem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Biz devlet olarak suçluların peşindeyiz. Suçluların iftiralarını, yalanları, dedikoduları şu gazi Meclis'in çatısı altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız. Devlete iftira ettiniz. Burada bu milletin evladı olarak söylüyorum. Vallahi size devlete iftira ettirmem. Billahi size devlete iftira ettirmem' diyerek muhalefete tepki gösterdi.

Meclis'i karıştıran hakaret: Bakan Soylu Özgür Özel'in 'çakal' sözüne sert tepki gösterdi
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Meclis'i karıştıran hakaret: Bakan Soylu Özgür Özel'in 'çakal' sözüne sert tepki gösterdi
TBMM'de söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'çakal' diyerek hakaret etti. Bakan Soylu, Özel'in hakaretine 'Çakal sensin, şerefsiz' sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi. Bakan Soylu ise Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek 'İnşallah hakim cezai ehliyet verir de ceza alabilme şansı olur.' diye konuştu.


350 polisle şafak baskını

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