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POLİTİKA

Bakan Soylu duyurdu: Terörün kökü kazınıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur." denildi.

Haber Merkezi DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya vurulan darbeyi sayısal verilerle açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

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