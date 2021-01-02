Bakan Soylu duyurdu: Terörün kökü kazınıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya vurulan darbeyi sayısal verilerle açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...
Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,
örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı!
Sayı: 5️⃣2️⃣
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki
kararlılığın bir sonucudur... pic.twitter.com/7KXhQ5iwXH
Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...