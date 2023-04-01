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Bakan Soylu: En önemli meselemiz hayatın normalleşmesini sağlamak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

12:53 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Soylu

Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.


Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;


"Deprem bölgesinde ilk günden itibaren hayatın normalleşmesi için büyük bir çaba ortaya koyuyoruz. Depremzedelerin bir bölümü kendi yaşadığı yere geri döndü.

Buradan depremzede vatandaşlarımıza sesleniyorum. İşlerimiz bitmeden biz buradan çıkmayız.

Her ne yapılması gerekiyorsa bütün kurumlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Büyük bir gayret ortaya koyuyoruz."



#Adıyaman
#deprem
#İçişleri Bakanlığı
39 dakika önce
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