Gündem Bakan Soylu Erdoğanın otobüsünden paylaştı Cenab-ı Allah millet sevgisi verirse bu her şeyin üzerindedir
POLİTİKA

Bakan Soylu Erdoğan'ın otobüsünden paylaştı: Cenab-ı Allah millet sevgisi verirse bu her şeyin üzerindedir

Antalya'nın Kumluca ilçesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanına giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan kalabalığı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın otobüsünden canlı yayın açan Bakan Soylu, "'Nerede bu devlet' denilen bir kavramı kimseye kullandırmadı. Cenab-ı Allah insanlara makam verir, mevki verir, para verir ama Cenab-ı Allah eğer millet sevgisi verirse bunların hepsinin üzerindedir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu Erdoğanın otobüsünden paylaştı: Cenab-ı Allah millet sevgisi verirse bu her şeyin üzerindedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kumluca'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesine ziyarette bulundu. Erdoğan, miting alanına giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BAKAN SOYLU ERDOĞAN'IN OTOBÜSÜNDEN CANLI YAYIN AÇTI

O anları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erdoğan 'Nerede bu devlet' denilen bir kavramı kimseye kullandırmadı." dedi.

"KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMADI"

Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünden açtığı yayında şöyle konuştu:

"Kimseyi yalnız bırakmadı. 'Nerede bu devlet' denilen bir kavramı kimseye kullandırmadı. Recep Tayyip Erdoğan'ın 21'inci yüzyılda getirdiği irade, devlet yönetimi anlayışı, millete hizmetkarlık, on binlerce insanın sokaklarda, caddelerde sevgileriyle buluşmalarını sağladı.

"MİLLET SEVGİSİ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Kumluca sebzenin başkentidir. Memleketine bağlı, sadık, çalışan insanların şehridir Kumluca. Cenab-ı Allah insanlara makam verir, mevki verir, para verir ama Cenab-ı Allah eğer millet sevgisi verirse bunların hepsinin üzerindedir. Çünkü insan yaratılmışların en şereflisidir. Seviyorsa kalbinden seviyordur."

Bakan Soylu Erdoğan'ın otobüsünden paylaştı: Cenab-ı Allah millet sevgisi verirse bu her şeyin üzerindedir
OYNAT 01:11
Bakan Soylu Erdoğan'ın otobüsünden paylaştı: Cenab-ı Allah millet sevgisi verirse bu her şeyin üzerindedir
Antalya'nın Kumluca ilçesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanına giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan kalabalığı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın otobüsünden canlı yayın açan Bakan Soylu, ''Nerede bu devlet' denilen bir kavramı kimseye kullandırmadı. Cenab-ı Allah insanlara makam verir, mevki verir, para verir ama Cenab-ı Allah eğer millet sevgisi verirse bunların hepsinin üzerindedir.' dedi.

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