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ANKARA

Bakan Soylu: Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu’nda iki terörist sarı torbada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Dağı bölgesinde devam eden, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu çerçevesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu’nda iki terörist sarı torbada
Eren Abluka Sonbahar-Kış 12 Operasyonu

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu çerçevesinde Ağrı Dağı bölgesinde iki bölücü terör örgütü mensubun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucuları timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist 1 M-16, 1 Kaleşnikof Piyade Tüfeği birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu’nda, 2 terörist sarı torbada”

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Durmak yok. Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu’nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” açıklamasında bulundu.

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