Bakan Soylu: Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu’nda iki terörist sarı torbada

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu çerçevesinde Ağrı Dağı bölgesinde iki bölücü terör örgütü mensubun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Durmak yok❗

Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam.



Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda,

2️⃣ TERÖRİST 𝗦𝗔𝗥𝗜 𝗧𝗢𝗥𝗕𝗔𝗗𝗔❗



Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler👏 pic.twitter.com/scVPPNeuwj — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 15, 2022

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucuları timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist 1 M-16, 1 Kaleşnikof Piyade Tüfeği birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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“Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu’nda, 2 terörist sarı torbada”

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Durmak yok. Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu’nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” açıklamasında bulundu.

OYNAT 01:50 Devlet Bahçeli: Terörizmle mücadele aslında Türkiye düşmanlarıyla topyekün bir mücadeledir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Türk milleti terörle yaşamak zorunda kalmayacaktır. Parayı veren kim olursa olsun teröristlere tetiği çektirmektedir. Terörün mezhebinden, milletinden asla bahsedilemez. Türkiye ne zaman güçlü adımlarından söz ettiyse, çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiye ne zaman prangalarını kırmaya başlasa terör örgütlerinden kanlı cevap almaktadır. Bu bir karanlık döngüdür. Terörist dediğimiz ruhu ve bedeni satın alınmış Türkiye düşmanları tarafından maliyetsiz bir durumdur. Türkiye'nin öncelikli sorunu terördür. Terörizmin hiçbir şekli masum değil. Terör örgütleri tüm insanlığın ortak can düşmanıdır, terörün hiçbir şekli masum değildir, terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Terörizmle mücadele aslında Türkiye düşmanlarıyla topyekün bir mücadeledir'' dedi. BiP'te paylaş

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