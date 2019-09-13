Gündem Bakan Soylu evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti
POLİTİKA

Bakan Soylu evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti. Soylu, "Bu acıyı bu topraklarda ve coğrafyada bitireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu, annelerle konuştu.
Süleyman Soylu, annelerle konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetindeki 28 aileyi ziyaret etti.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Demiri eritecek yürekleri var. Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Sadece kendi çocukları için burada değiller, tüm ülkenin çocukları için buradalar.

Milletimiz bilsen ki burada bu anneler bir haykırışı ortaya koydular.

Diyarbakır'da herkes biliyor ki HDP teşkilatlarının bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne kalkan yapıdır. "

Konutta faizleri indirdi

Konutta faizleri indirdi

​Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ilk indirim.
Başka gözaltılar da olacak

Başka gözaltılar da olacak

Erdoğan'dan Diyarbakır'daki terör saldırısı açıklaması.
Yürüyerek5 kıta 35 ülke

Yürüyerek
5 kıta 35 ülke

​Güney Amerika'dan Asya'ya bir yolculuk hikayesi.
Tanınmak istiyorlar

Tanınmak istiyorlar

Ekmeğini çöpten çıkaran 500 bin kişinin tek isteği.
AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti

Davutoğlu, beraberindeki eski milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.
İkinci indirim geliyor

İkinci indirim geliyor

Yüzde 22 indirim için başvuru tarihi belli oldu.

O Rum'un kimliği tespit edildi

O Rum'un kimliği tespit edildi

Türk bayrağını indiren şahıs için iade talebi iletildi.
Dev iş birliği<br>sona eriyor

Dev iş birliği
sona eriyor

​Emlak Konut fesih süreci için harekete geçti.
Çocuklarımızı dağa <br>çıkarsınlar diye büyütmüyoruz

Çocuklarımızı dağa
çıkarsınlar diye büyütmüyoruz

​Evlat nöbetine bir anne daha katıldı sayı 28'e ulaştı.
Saldırgan baklavacının <br>dükkanları kapanıyor

Saldırgan baklavacının
dükkanları kapanıyor

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı müşteri bulamadı.
İsmi değişecek

İsmi değişecek

​FETÖ'den geçtiğimiz yıl el konulmuştu.
Cari dengede rekor

Cari dengede rekor

Temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
Rakipleri kalkamadı<br>Bayraktar İHA havalandı

Rakipleri kalkamadı
Bayraktar İHA havalandı

Zor şartlarda test edilen milli İHA gururlandırdı.
Bankalar Birliği devreye girsin

Bankalar Birliği devreye girsin

​Merkez Bankası faizi 325 baz puan indirmekle yetindi.
Ölümle burun buruna

Ölümle burun buruna

Kasksız sürücü kızını kendisine iple bağlayıp trafiğe çıktı.
Hain saldırı<br> sonrası operasyon

Hain saldırı
sonrası operasyon

​7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.