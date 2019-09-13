Bakan Soylu evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetindeki 28 aileyi ziyaret etti.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Demiri eritecek yürekleri var. Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Sadece kendi çocukları için burada değiller, tüm ülkenin çocukları için buradalar.

Milletimiz bilsen ki burada bu anneler bir haykırışı ortaya koydular.

Diyarbakır'da herkes biliyor ki HDP teşkilatlarının bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne kalkan yapıdır. "