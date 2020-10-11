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ŞIRNAK

Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Şırnak'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan teröristin üzerinden el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. İçişleri Bakanı Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin ve yakalanan patlayıcının görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı.
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü üyesi Y.B., İpekyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Teröristin sırt çantasında yapılan aramada EYP ele geçirildi. Y.B.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sosyal medya hesabından teröristin ve yakalanan patlayıcının fotoğrafını paylaşarak, "Akıllanmayacak mısınız? Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını" ifadelerini kullandı.

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