Bakan Soylu Filistinli mevkidaşı ile görüştü: Filistin'e yapacağımız her katkı bizim için onur kaynağı

Konuk mevkidaşını makamında ağırlayan Bakan Soylu, iki ülkenin sahip olduğu kardeşlik bağının, diplomasinin tarif edemeyeceği samimiyeti, hasbiliği ve kendine has yapısını net şekilde özetlediğini söyledi.

Soylu, bu ilişkilerin detaylarının, heyetler arası görüşmelerde konuşulacağını bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğine işaret eden Süleyman Soylu, "Güvenlik, kolluk eğitimi, sivil savunma, sürücü belgelerinin değişimi gibi alanlarda anlaşmalarımızı yaptık. İnşallah bu alanlardaki ilişkilerimizi de aynı şekilde geliştireceğiz." diye konuştu.

Bunların yanı sıra acil çağrı merkezleri ve pasaport basımı alanlarında tecrübe paylaşımına yönelik Filistin'e öneri sunduklarını ifade eden Soylu, "Burası sizin bakanlığınız, görev alanımıza hangi konu giriyorsa bizim sorumluluğumuz size hizmet etmektir. Yürekten inandığımız Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz bir onur kaynağı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlaşmaların yürürlüğe girmesini önemsiyoruz"

Filistin İçişleri Bakanı Heb er-Rih de iki ülke halkı arasında köklü ve tarihten kaynaklanan derin ilişkiler bulunduğunu, iki ülke arasındaki anlaşmaların yürürlüğe girmesini son derece önemsediklerini belirtti.

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Heyetler arası geniş kapsamlı görüşmelerde, iki bakanlığı da ilgilendiren önemli konuların görüşüleceğini söyleyen konuk Bakan, şunları kaydetti:

"Devlet başkanlarımızın talimatları doğrultusunda gerekenlerin yapılması çabasındayız. Türkiye, şu an adeta bizim için bir fenerdir, ilişkilerin geliştirilmesi açısından örnek bir ülkedir. İki ülke arasındaki dostluk da devam etmekte. İki ülke arasındaki ilişkilerde samimi bir hava var. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim."

OYNAT 02:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine yönelik hamleleri asla kabul etmiyoruz. İsrailli muhataplarımıza bunu doğrudan aktarıyoruz. Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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