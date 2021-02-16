Bakan Soylu Gara operasyonunun detaylarını anlattı: Çocuklar kaçırıldığında Pervin Buldan 'biraz misafir edilip bırakılacaklar' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis'te yaptığı açıklamalar şöyle:
''Bütün milletimizin başı sağ olsun. Derdimiz ne bizim Gara'da? Niçin Hakurk, niçin Haftanin, niçin buralara giriyoruz? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70'i o bölgelerden bize geldi
Gönlümüzle,üzerimize düşen meselenin nasıl yapılacağını bilerek bize verilen sorumluluğu bu dünyada da diğer dünyada da yerine getirebilmek için çalışıyoruz.
ŞEHİT BABASI: GAM YOK KEDER YOK
Dün gece 12 aileyi aradım. Müslüm Altuntaş'ın babası Şevket Altuntaş'ın başımız sağ olsun dememe izin vermeden 'Gam yok keder yok' sözleri bize bir ders daha verdi. Birçok şehit cenazesine katıldım ama bu kadar uzun ve yorucu süreçten sonra ailelerin bu metaneti ifade etmek istiyorum ki bize bir ders daha verdi.
HİÇBİRİ PİKNİĞE GİDERKEN KAÇIRILMADI
Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Kimisi bayramdan dönerken kaçırıldı. Kimisi 'üniversite imtihanını kazanabilir miyiz' diye açıköğretim imtihanına giderken kaçırıldı. Kimisi bayramda kimisi eşinin çocuğunun yanından kaçırıldı.
BİZ BU AİLELERE EVLAT OLDUK
Yaklaşık 5 yıldır bu olayı hükümetimizin tüm birimleriyle birlikte yaşıyoruz. Biz, bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık, Allah şahittir, evlat olduk. Her üç ayda bir görüştük. Ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim
Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra aileleri ölümde de istismar ettiler, çıkın açıklama yapın dediler.
TERÖR ÖRGÜTÜNDE YASLANAN HAİN OĞLU HAİNDİR
- FETÖ'nün müptezellerden PKK'nın müptezellerine kadar... Terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütüne yaslanan hain oğlu haindir.
Terör örgütü 1984'ten bu yana 6021 sivil katletti.
O İHD denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi?
PERVİN BULDAN: BİRAZ MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR
- Bu çocuklar kaçırıldıklarında Pervin Buldan dedi ki, 'biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar'. 10 tane çocuğa acımayan, askerime, polisime ve oradaki kahraman jandarmama acımayan sivil vatandaşıma acır mı? Vücut bütünlüklerinin fotoğrafların hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor; ama bu fotoğraflara baktığınız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek rahat etmeyiz.
Bu katliamların nasıl olduğunu ne zaman olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.
1987'de 16 şehit, 10 çocuk 2 kadın. Bunlara acımayan benim polisime benim askerime benim kahraman jandarmama acımayanla neyin muhasebesini yapıyoruz.
PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek.
#CANLI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de Gara operasyonunun detaylarını anlatıyor.https://t.co/vYJz4ZYE5p
#CANLI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de Gara operasyonunun detaylarını anlatıyor.https://t.co/vYJz4ZYE5p— Yeni Şafak (@yenisafak) February 16, 2021