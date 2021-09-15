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POLİTİKA

Bakan Soylu: Göçün yönetilmesi konusunda ciddi bir irade ortaya koyduk

Türkiye’nin düzensiz göçe yönelik sağlam tedbirler aldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir taraftan düzensiz göçle mücadele ederken, bir taraftan da tüm politikalarımızla beraber içeriden düzenli ve düzensiz göçün yönetilmesi konusunda ciddi bir irade ortaya koyduk” dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu: Göçün yönetilmesi konusunda ciddi bir irade ortaya koyduk
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da gerçekleştirilen Göç Kurulu Toplantı’nda Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelede aldığı tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Göç politikasında kararlı adımların atıldığını belirten Bakan Soylu, “Dünya, Suriye iç savaşını ve dünyadaki bütün düzensiz göç hareketlerini seyrederken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde göç politikası belli olan, uygulama metinleri belli olan, stratejik belgeleri belli olan, tüm kurumlarının ne yaptığı belli olan bir anlayışı başından itibaren ortaya koyma basiretini ve kararlılığını gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ilk günden itibaren ne yaptığını bilen bir politika ortaya koymuştur”

Göç politikasına yönelik koordineli ve stratejik bir anlayışı uyguladıklarını söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye ilk günden itibaren ne yaptığını bilen, nasıl bir politika ortaya koyduğunu bilen bir anlayışı ortaya koymuştur. 2018 yılında Uluslararası Koruma Karar Merkezi kurulmuş, mobil ekipler oluşturulmuş, ertesi yıl da Düzensiz Göç Ortak Veri Tabanı kurulmuştur. Tüm kurularımız arasında Göç, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve bütün kurumlarımız arasında düzensiz göçü yakalamaya yönelik ve bunu yakaladıktan sonra tüm kurumlara yönelik bir veri tabanı kurulmuştur. 2019 yılında ayrıca Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nın 2021-2025 dönemini kapsayan ikinci versiyonu yine ilgili kamu ve kuruluşları ile göç kurulumuzda istişare edilerek hazırlanmıştır” diye konuştu.

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“Jandarma ve emniyet içerisinde bu konuda özel birimler oluşturmuş olduk”

Güvenlik güçleri içerisinde göçle ilgili özel birimlerin kurulduğunu aktaran Soylu, “Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle ilgili Mücadele Daire Başkanlığı kurulmuştur. Daha sonra bu birimi Hudut Kapıları Daire Başkanlığıyla birleştirdik. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı adı altında koordinasyonu daha yüksek bir birim haline getirdik. Aynı şekilde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığını kurduk. Böylece jandarma ve emniyet içerisinde bu konuda özel birimler oluşturmuş olduk” ifadelerini kullandı.

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“Sınırlarımız çok güvenli bir hale geldi”

Sınır güvenliği konusuna da değinen Soylu, “Bir taraftan Suriye’nin 911 kilometresinin sınırımızın 837 kilometresi sınır duvarları, aydınlatma, elektrooptik sistemler ve aynı zamanda sensörler ve gece görüş kameralarıyla donatılmıştır. Hemen bu sona erdikten sonra Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızdan gelebileceğini düşündüğümüz göç dalgalarına karşı Ardahan’daki Gürcistan ve Ermenistan sınırlarımızın güvenlik altına alınmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Duvarlarla beraber fiberoptik sistemler, aydınlatma, kameralar, gece görüş kameraları orada sınırımızı çok güvenli bir hale getirdi. Ağrı biter bitmez 63 kilometreyle birlikte Van’a başladık. Şimdi Hakkari sınırımız var. Orada 40 kilometrenin üzerinde en kritik yerlerde başladık ve Hakkari sınırında da bu yıl itibarıyla 20 kilometreyi tamamlıyoruz” dedi.

“Ciddi bir irade ortaya koyduk”

Kurallara uymayanlara karşı kanunların sorunsuz bir şekilde işlediğinin altını çizen Soylu, “Bir taraftan düzensiz göçle mücadele ederken, bir taraftan da tüm politikalarımızla beraber içeriden düzenli ve düzensiz göçün yönetilmesi konusunda ciddi bir irade ortaya koyduk. 2011’den itibaren Türkiye’de çok ciddi bir göç dalgası başladı. Ne iç güvenlik ne kamu düzeni ne de asayiş konusunda herhangi bir kritik olayla karşı karşıya kalmadık. Sınır ötesi operasyonlarımız, bu operasyon alanlarındaki yerel yönetimdeki adımlarımız yine bu stratejinin bir parçasıdır. Bu arada içeride de manüpülatif faaliyetleri dikkatle takip etmek, buna ait sosyal psikolojiyi takip etmek, göçmenlerin uyum süreçlerini takip edip hızlandırmak, gönüllü geri dönüşleri artırmak için ilave adımlar atmak yine önümüzdeki sürecin kodları arasında yer alacaktır. Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir” değerlendirmesinde bulundu.

“Göç meselesini üç ana başlıkta takip ediyoruz”

Göç meselesini ayrı ayrı başlıklar halinde ele aldıklarını söyleyen Soylu, “Hala hazırda göç meselesini esas itibarıyla üç ana başlıkta takip ediyoruz. Birincisi uluslararası koruma ve geçici koruma ile kalanlar, ikincisi ikamet izniyle kalanlar, üçüncüsü de düzensiz göç başlığıdır. Üçüncü düşük yerleştirme kotaları yüzünden uluslararası koruma başvurularında 15 bin 975 kişi, geçici koruma başvurularında Suriyelilere geçici koruma statüsü verilmesinden itibaren toplan 48 bin kişi üçüncü ülkeye yerleştirilmiş durumdadır. Bu konuda üçüncü ülkelerle ilgili yapılan değerlendirmeler yok hükmündedir. Yani 48 bin kişi yok hükmündedir. Batının ve üçüncü ülkelerin bu konuda herhangi bir iyi niyet adımında yoksun olduklarını hepimiz görürüz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 kişi geçici koruma statüsünde bulunmaktadır”

Türkiye’de 3 milyonu aşkın kişinin geçici koruma statüsü altında bulunduğu belirten Soylu, “Hala ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 kişi geçici koruma statüsünde bulunmaktadır. Ülkemizde ikamet izni ile kalanların sayısı da 1 milyon 207 bin 749’dur ve bunlar kayıtlıdır. Özellikle bu kayıtlarla birlikte aynı zamanda düzensiz göç konusunda da şunu ifade etmem gerekir ki gönüllü olarak geri dönen Suriyelilerin sayısı da bu 2019 yılında başlattığımız bu süreçle birlikte 462 bin 26 kişidir” şeklinde konuştu.

Son 7 ayda 13 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışmalar sürüyor. İstanbul İl Göç İdaresince yapılan çalışmalar kapsamında her gün yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor.
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Düzensiz göçmenler, güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getiriliyor. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.
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Anadolu Ajansı (AA) ekibi, her gün peyderpey ülkelerine gönderilen yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmeni İstanbul Havalimanı'nda görüntüledi. Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere uçağa bindiriliyor.
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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl güvenlik güçlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı işlemi uygulanan ya da sınır dışı edilmek üzere 22 ilde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilen düzensiz göçmen sayısının 37 bin 72 olduğu belirtildi.
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Hakkında sınır dışı işlemi uygulanan yabancılardan 12 bin 893'ünün Afganistan, 5 bin 840’ının Pakistan, 18 bin 339'unun da diğer uyruklardan oluştuğu bildirildi.
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Son 7 ayda 13 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan veya oturma iznini yenilemeyen yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri yapılıyor.

Kaçak göçmenler kaldığı geri gönderme merkezi kapılarını açtı
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Kaçak göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar, akıllı kule ve hendek kazım çalışmaları sürerken, güvenlik güçlerinin çalışmaları da sürüyor.
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 2020 yılında toplam 4 bin 282, 2021 yılının ilk 8 ayında 4 bin 261 göçmen kaçakçısı yakalandı. 2020'de bin 100 araca, 2021 yılında 924 araca el konuldu. 2020'de 505 bin 375, 2021'de 280 bin 374 düzensiz göçmenin girişi de engellendi.
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Bölgede, kaçak yollardan ülkeye girenler ise yakalanıp Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne getiriliyor. İlk olarak müdürlüğe bağlı 'Ön Kabul Merkezinde' üst aramasından geçirilip, soruşturmaları yapılarak parmak izleri alınan göçmenler, 48 saat sonra da Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki Geri Gönderme Merkezine gönderiliyor.
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5 ay ile bir yıl arasında merkezde ağırlanan göçmenlere burada her türlü imkan sağlanıyor. Gelen göçmenlere açılan kurslarda Türkçe öğretilip, el sanatları, kuaförlük gibi meslekleri de öğretilmeye çalışılıyor.
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Göçmenlerle birlikte gelen çocuklara ise psiko-sosyal destek veriliyor. Göçmen çocuklar, kapalı ve açık alanda oluşturulan oyun merkezlerinde oyun oynayıp, boyama yaparak zaman geçiriyor. Göçmenlerin bazıları da kendileri için açılan kütüphanede kitap okuma fırsatı buluyor.
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İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, DHA'ya yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenler açısından Van'ın Türkiye'nin en yoğun ili olduğunu, giriş güzergahı olarak kullanılan Van'da, valilik ve çeşitli bakanlıklarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:
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Van'da hem göçmenlerin ülkemize illegal yollardan girişinin engellenmesi, yakalanması, aynı zamanda da bu insanların insani şartlarda geri gönderilmesi için koordinasyon içerisinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaları, valiliğin bütün birimleri ve farklı bakanlıklarla birlikte yürütmekteyiz. İllegal girişlerin önüne geçilmesi için sınıra duvar örülüyor. Buradaki amaç şu: gelen düzensiz göçmenleri engellenmesi bilinci olmakla beraber Afganistan'daki düzensiz göçün engellenmesi, oradaki hareketin önüne geçilmesidir. Göçmen kaçakçıları ile mücadelede bu insanlar bir vesileyle Türkiye'ye girmeye çalışırken, bunları kötü şartlarda barındıran, daha sonra bunlar üzerinde kazanç sağlayan bir illegal yapı var. Bu yapının çözülmesine yönelik mücadele de söz konusudur. İllegal yollarla Türkiye'ye girmeyi başaran düzensiz göçmenler ise yakalandıkları yerde ilk başta sağlık kontrolleri yapılır, daha sonra parmak izi yaparak daha önce ülkemize giriş yapıp yapmadığı ve herhangi bir suça karışıp karışmadığı kontrol edilir. Herhangi bir suçu çıkmazsa parmak izi fotoğrafları ve biyometrik verileri alınarak Ön Kabul Merkezine girişi yapılır, buradan da 48 saat içerisinde Geri Gönderme Merkezi’ne gönderiliyor. Buraya getirilen her yabancı uyruklu için idari gözetim kararı alınır. İdari gözetim kararı alınan göçmenler belli bir süre sonra ülkelerine geri gönderiliyor.
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Geri Gönderme Merkezinde barınan göçmenlere her türlü imkanın sağlandığını anlatan Omurca, Burada kalan yabancı uyruklulara 3 öğün yemek veriliyor. Göçmenler ayrıca sağlık, eğitim ve sportif faaliyetlerinden de faydalanıyor. Burada kalan yabancı uyruklu insanlara, insani şartlarda muamele ediyoruz. Geçen yıl bir tekne kazası yaşandı. Bu tekne kazasında ölen göçmenler 15 gün boyunca Adli Tıp Merkezi’nde muhafaza edildi. Herhangi bir yakın akrabası olmayan düzensiz göçmenler DNA ve fotoğraf örnekleri alınarak definleri gerçekleştiriliyor. Definin ardından herhangi bir akrabası bize başvurursa biz o cenazeyi alıp uçakla ülkesine kadar gönderiyoruz. Buraya gelen düzensiz göçmenin hangi ihtiyaçları varsa biz karşılıyoruz. Merkezde Türkçe, el sanatları ve berberlik kursları da veriyoruz. Buradaki amaç, bu göçmenler ülkelerine döndüklerinde kendi hayatlarını idame ettirmeleridir diye konuştu.
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Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra yakalan Muhammed Mesut Rahimi (23) ise 3 aydır kaldığı merkezde her türlü ihtiyacının karşılandığını söyledi. Rahimi, Ülkemizde şu an savaş var. Savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçtım. Şu an geri gönderme merkezindeyiz. Allah razı olsun bize çok iyi bakıyorlar. Burada Türkçe kursuna gidiyoruz. Kitap okuyoruz, spor yapıyoruz. Sağlık sorunu olanlara da doktorlar yakından ilgileniyor. Türkçeyi buradaki kursta öğrendim. Ülkemize geri dönmek istemiyoruz, çünkü orada savaş var. Savaştan korkuyoruz. dedi.
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Bu arada, Türkiye sınırına yasa dışı yollarla geçen kaçak göçmenlerin yolculukları kimi zaman dramla sonuçlanıyor. Göçmen kaçakçıları tarafından getirildikleri araçlarda, tekne ile Van Gölü'nde yolculuk yaparken ya da kışın dondurucu soğuğunda sınırda donarak hayatını kaybedip, sahipleri çıkmayan göçmenler de Van'daki kimsesizler mezarlığında defnediliyor. 2019'dan bu yana 100'ün üzerinde kaçak göçmen, kimsesizler mezarlığında defnedildi. Yabancı uyruklarının mezar taşları ise numaralandırılıp, nerede öldüğü yazılıyor.
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Kaçak göçmenler kaldığı geri gönderme merkezi kapılarını açtı
İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girip güvenlik güçlerince yakalanan kaçak göçmenlerin yakalanıp getirildiği Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezi, kapılarını açtı. 5 ay ile 1 yıl arasında merkezde ağırlanan göçmenlere açılan kurslarda Türkçe, el sanatları, kuaförlük gibi eğitimler veriliyor. Psiko-sosyal destek verilen göçmen çocuklar ise kapalı ve açık alanda oluşturulan oyun merkezlerinde oyun oynayıp, boyama yaparak zaman geçiriyor.


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