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POLİTİKA

Bakan Soylu: INTERPOL kırmızı bülten taleplerimizi reddediyor

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) 89'uncusu düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle FETÖ olayından sonra, maalesef INTERPOL bizim kırmızı bülten taleplerimiz kabul etmiyor. Tüm başvurularımızı reddetti" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: INTERPOL kırmızı bülten taleplerimizi reddediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

INTERPOL toplantısında gazetecilerin soruların yanıtlayan İçişleri bakanı Süleyman Soylu, "INTERPOL'ün 89'uncu Genel Kurulu, geçen yıl pandemi sebebiyle yapılamamıştı. 161 ülke ve 18 uluslararası kuruluş katılıyor. Dünya ölçeğinde uluslararası çatı örgütlerinden en önemli toplantılarından bir tanesi. 16 bakan katılıyor ve birçok ülkenin emniyet genel müdürü katılıyor. Hem İnterpol'ün bu yıl başkan seçimi bunun yanı sıra başkan yardımcısı seçimleri ve her bölgenin kendine ait icra üyelikleri ve ya onların değimiyle delegelik seçimleri var. Bu konuda uzun zamandır yapılan çalışmalar var. Aynı zamanda yeni ülkelerin katılımı konusunda değerlendirmeler olacak. Ve yine yeni süreçler ve yeni kararlar var. İnterpol uluslararası anlamda bu toplantıya çok ehemmiyet veriyordu. Bir araya geldiğimiz bütün muhataplarımız. Özellikle ülkemizin ev sahipliğinden ve organizasyonundan oldukça memnunlar. Biz bu organizasyona talip olduğumuzda, pandemi yoktu ve bir cesaretle biz bu organizasyona devam edeceğimizi ifade etmiştik. Allah'a şükür özellikle, Emniyet Genel Müdürlüğü'müz İnterpol Daire Başkanlığımız olağan üstü bir performans sergiledi. Bu organizasyonun karşılama ve organizasyon işini de polis sandığımız yapıyor. Ona ait turizm şirketi yapıyor. Bu minvalde uluslararası bir organizasyonu hem polis sandığı ve hem de İnterpol teşkilatının bir arada gerçekleştirdiği bu toplantı birkaç başarı anlamı taşıyor" dedi.

"TÜM BAŞVURULARIMIZI REDDETTİ"

Suçluların iadesi hakkında sorulan soruya Bakan Soylu, "Biraz evvelki konuşmamda da ifade ettim. Tabi özellikle FETÖ olayından sonra, maalesef INTERPOL bizim kırmızı bülten taleplerimiz kabul etmiyor. Tüm başvurularımızı reddetti. Bunun bir uluslararası tavır olduğunu tahmin etmek güç değil. Ancak arkadaşlarımız bu INTERPOL toplantısını da fırsat bilerek, birçok ikili görüşmemiz var. Benim, sayın genel müdürümün, diğer arkadaşlarımızın, birçok ikili görüşmeleri var. Hem başkan hem de genel sekreter nezdinde, diğer delege ve üyeler nezdinde bu girişimlerimizi tekrardan hatırlatıyor. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehlikenin sadece kendisine ait bir tehlike olmadığını FETÖ'nün sadece bir terör örgütü olmadığını bir istihbarat örgütü olduğunu ifade ediyoruz. İnanıyorum ki, bir netice alacağız" diye konuştu.

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Bakan Soylu: PKK'ya savunuculuk yapan bir noktaya getirdiniz CHP'yi yazıklar olsun
Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bazı CHP milletvekillerinin Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinden 'Fırat'ın doğusu' ibaresinin çıkarıldığı eleştirilerine yanıt veren Soylu, şöyle konuştu:
'Artık yalan da değil, bir cinnet hali olduğunu düşünüyorum. Kendi Genel Başkan'ını, 'Bu tezkereyi genişletmişsiniz.' diyen bir anlayışı hiç takip etmeden 'Siz bunu nasıl çıkardınız?' diyorlar. Sanki iktidarın, Fırat'ın doğusuna farklı bir biçim yükleyerek oradaki mücadeleden vazgeçtiğini ima ederek kendilerinin tezkereye 'ret' oyu vermesine bahane bulabilecek bir anlayışı ortaya koyuyorlar. Gözlerini öyle hırs bürümüş ki bizi lime lime etseler, boğsalar tatmin olmayacaklar. Bu sıralarda oturanlar rahmetli Menderes'e aynısını yaptılar, davul çaldırdılar idamında. Demirel'e de aynısını yaptılar, eşinin iç çamaşırını Türkiye'nin siyaset malzemesi haline getirdiler. Rahmetli Özal'a, Erbakan'a, Türkeş'e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yaptılar. Ecevit'i de istismar ettiler. Türk siyasi hayatı bütün bunları görmüştür.'

Bakan Soylu, 'Bunların yaptığı siyasi linçleri; Menderes'in, Demirel'in, Erbakan'ın, Erdoğan'ın yaşadığını anlatıyorum. Bu ülkeye kan kusturdular. Bu ülkenin gelişmesini, büyümesini hazmedemeyen ve PKK'ya savunuculuk yapanlara yazıklar olsun. Selahattin Demirtaş'a 'terörist' diyenlere özür diletmeye çalışıyorsunuz.' dedi.


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