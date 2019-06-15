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İSTANBUL

Bakan Soylu: İstanbul'u geldiği noktadan başka noktaya çevirmeyelim

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul seçimlerine ilişkin "İstanbul'u geldiği noktadan başka noktaya çevirmeyelim. Size bugüne kadar yanlış yapmadık. Değerlerimize itimat etmeyenler, bizi aşağılayanlar ve küçük görenlere, bu büyük şehri, bu medeniyet başşehrini teslim etmeyelim" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu (GÜDEF) Buluşması'na katıldı. Burada tezahüratlarla karşılanan Soylu, vatandaşlarla tek tek selamlaştı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, merkezi yurt dışında bulunan birçok medya kuruluşunun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun borazanlığını yaptığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Kandil'den, "AKP-MHP faşizmine geçit vermeyeceğiz, biz İmamoğlu'nu destekleyeceğiz." diyerek yaygara kopardığına işaret eden Soylu, FETÖ'nün de Gezi olaylarında yaptığı gibi organizasyon içinde olduğunu vurguladı.

"Gezi ruhunu iktidar yapmak istiyorlar"

Soylu, "FETÖ Gezi olaylarında işleri tahrik eden ve aynı zamanda devletin içerisinde bulunarak o tahriki devletin içerisinde de yapmaya çalışan organizasyon sergilemedi mi? Şimdi de Avrupa'dan Amerika'dan aynı sosyal medyayla beraber kendi adamlarıyla bunları yapmaya çalışıyorlar. Biz enayiyiz, anlamıyoruz yani. Gezi olaylarında otelini tahsis edenler, bugün de İmamoğlu'na özel uçaklarını tahsis ediyorlar bunu anlamıyor muyuz yani. İstanbul'a Gezi ruhunu iktidar yapmak istiyorlar." dedi.

Terör örgütlerinin İstanbul'a sızmaya çalıştığını dile getiren Soylu, "Bedirhan bebeğe nasıl hesabını veririz? Aybüke öğretmene nasıl hesabını veririz? Necmettin öğretmene nasıl hesabını veririz, biz Eren Bülbül'e nasıl hesabını veririz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ekrem Çimen, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit ve GÜDEF Başkanı Vahit Olgun da programda birer konuşma yaptı.

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Vakıf başkanı Olgun, Soylu'ya örme Türk bayrağı ve tablo hediye etti.

"Bugün emanet sizdedir"

Bakan Soylu, daha sonra Alibeyköy Osmanlı Parkı'ndaki Karadeniz Festivali'ne katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Soylu, "İstanbul'u geldiği noktadan başka noktaya çevirmeyelim. Size bugüne kadar yanlış yapmadık. Değerlerimize itimat etmeyenler, bizi aşağılayanlar ve küçük görenlere, bu büyük şehri, bu medeniyet başşehrini teslim etmeyelim." diye konuştu.

Soylu, "Biz çoluğumuzun çocuğumuzun, geleceğimizin yarınının güçlü Türkiye'si için elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Bugün emanet sizdedir." diyerek sözlerini tamamladı.

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