Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

AK Parti Sözcüsü Çelik: NATO'ya üye olacak devletler terör örgütlerine desteği kesmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine değinen Çelik, 'Türkiye bugüne kadar NATO içerisindeki görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmiş devlettir. Burada ne bize ambargo uygulanması ne de bizim düşmanlarımızın kabul edilmesi kabul edilemez. NATO'nun prensiplerine uygun davranan ülkeler kabul edilmelidir. İnsanlığa karşı suç işleyen terör örgütlerine desteği kesmenizi istiyoruz' dedi.