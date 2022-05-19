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POLİTİKA

Bakan Soylu İtalyan mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 'Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Luciana Lamorgese arasında gerçekleştirilen video konferans görüşmesinde; Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele ve insani yardımlar, terörle mücadele konuları değerlendirildi' denildi.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese
İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese
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