Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 'Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Luciana Lamorgese arasında gerçekleştirilen video konferans görüşmesinde; Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele ve insani yardımlar, terörle mücadele konuları değerlendirildi' denildi.
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