Gündem Bakan Soylu Kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı
POLİTİKA

Bakan Soylu: Kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 75 maddelik 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar sonucunda 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Soylu: Kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için çok ciddi mücadeleye girişildiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

Kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde hazırlanan ve İçişleri Bakanlığımızın da dahil olduğu 75 maddelik 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar sonucunda 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik düşüş

6284 sayılı Kanun kapsamında 2021 yılı ilk 3 ayda 55 bin 231 olay meydana gelmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 8'lik bir düşüş elde edilmiştir. 2021 yılı ilk 3 ayda 18 bin 37 şiddet mağduruna 17 bin 121 koruyucu tedbir, şiddet uygulayan 53 bin 447 kişiye yönelik 159 bin 9 önleyici tedbir kararı verilmiştir."

2020'de kadın cinayeti işlenmeyen Tokat'ta KADES'in katkısı büyük
HAYAT
2020'de kadın cinayeti işlenmeyen Tokat'ta KADES'in katkısı büyük

Yeni Şafak muhabiri KADES’i test etti: 4 dakikada yetiştiler
HAYAT
Yeni Şafak muhabiri KADES’i test etti: 4 dakikada yetiştiler
Abone Ol Google News
Tekrar tekrar okumak istedim

'Tekrar tekrar okumak istedim'

Çobanın notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı.
Bugün gelme anne

'Bugün gelme anne'

Şehit pilot annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiyeye geliyor

​99 yaşındaki prens, koronavirüsü yenmişti.

​Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Fikir kızımdan çıktı

Fikir kızımdan çıktı

​Kadın girişimci tezekten öyle bir şey üretti ki, projesi ödül aldı.

Temsilci atayacağını bildirmeyen sosyal ağ kalmadı.

​FETÖ'nün 'kadim abisi'nin cezası belli oldu

Rusya'dan ABD'nin kararına ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin kararına ilk tepki

"Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin askeri hareketliliği endişe verici."

​Ne ABD'ye ne de Rusya'ya ihtiyacımız kalmayacak

Yerli aşıda önemli gelişme.

500 milyon kullanıcının LinkedIn verileri sızdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.