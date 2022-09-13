Gündem Bakan Soylu Kaza yerinde yaşanan can kaybı geçen yıla göre azaldı
ANKARA

Bakan Soylu: Kaza yerinde yaşanan can kaybı geçen yıla göre azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Ocak-12 Eylül tarihleri 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde yaşanan can kaybı sayısının geçen yıla göre 68 kişi azaldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu: Kaza yerinde yaşanan can kaybı geçen yıla göre azaldı
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arasında yaşanılan trafik kazası verilerini paylaştı. Bakan Soylu’nun yaptığı paylaşımda, ‘1 Ocak-12 Eylül Trafik Kaza Yeri Karşılaştırması’na göre; 2021 yılında ölümlü kaza sayısı bin 353 iken 2022 yılında bin 302 oldu. Öte yandan 2021 yılında ölü sayısı bin 642’den bin 574’e düştü. Ayrıca, yine aynı tarihlerde ‘100 Bin Motorlu Araca Düşen Kaza Oranı’nda; 2021 yılında ölümlü kaza sayısı yüzde 5,43’ten yüzde 4,99’a düşerken, ölü sayısı ise yüzde 6,59’dan yüzde 6,04’e geriledi.


Ayrıca Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Trafikte Hedefimiz, sıfır can kaybı. 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arası, 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde can kaybı sayısı 68 kişi daha az oldu. Lütfen, kurallara uyalım. Hayata saygı duyalım.”

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Türkiye'nin dostluğu kadim, düşmanlığı ise vahimdir
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Türkiye'nin dostluğu kadim, düşmanlığı ise vahimdir

TOKİ başvuru parası nereye yatırılacak: Hangi ile kaç konut yapılacak
FOTOĞRAF 40
Title
TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorular yanıt buldu? TOki fiyatları kaç para olacak? Hangi ile kaç konut yapılacak? Ucuz konut yapılacak iller hangileri? Ayrıntılar haberimizde...
Title
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular yarın başlıyor.
Title
UCUZ KONUT YAPILACAK İLLER VE FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ fiyatlarını ve ucuz konut yapılacak illeri tek tek açıkladı.
Title
608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olunabilecek.
Title
Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.
Title
HANGİ İLE KAÇ KONUT YAPILACAK

Sosyal konut projesi ile ilgili milyonlarca kişinin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için 50 bin konut yapılacağını duyurdu. İşte il il yapılacak konut sayısı.
Title
Ankara

18 bin konut
Title
İzmir

12 bin 500
Title
Gaziantep

10 bin konut
Title
Bursa

8 bin 650 konut
Title
Konya

7 bin 500 konut
Title
Kayseri

4 bin 500 konut
Title
TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILACAK?

İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi ve başvuru yapılacak bankalar...
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
TOKİ başvuru parası nereye yatırılacak: Hangi ile kaç konut yapılacak
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev projenin tanıtım törenine katıldı.. Milyonlarca kişinin merakla beklediği sorulara tek tek yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ucuz sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Peki hangi ile kaç konut yapılacak? Ucuz konut taksitleri nasıl olacak? TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ başvuru parası nereye yatırılacak? TOKİ hangi bankaya para yatırılacak? İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi...


Böyle baba olmaz olsun

Böyle baba olmaz olsun

​Bebeğinin mamasına zehir katan baba 'Mağdurum' dedi.
Başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru ücreti ne kadar?

​TOKİ müracaatı nereye ve nasıl yapılacak?
Yüzyılın sosyal konut projesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği detayları açıklıyor.

​Kemal Kılıçdaroğlu yine karıştırdı

​İBB Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

​Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu

Sosyal konut projesinde taksit tutarları belli oldu.

Kontenjanlar belli oldu

Kontenjanlar belli oldu

TOKİ projesinde 5 gruba ayrı tahsis edilecek.

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.