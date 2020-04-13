Gündem Bakan Soylu kendisine destek veren Bahçeliye teşekkür etti
POLİTİKA

Bakan Soylu kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, istifa haberinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek teşekkür ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, istifasını sunmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek teşekkür ettiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde gelen istifa haberi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter üzerinden yaptığı çağrı sonrası İçişleri Bakanı Soylu ile Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

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Telefon görüşmesinde Soylu'nun Devlet Bahçeli'ye,"hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği", MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de cevaben "devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini" ifade ettiği öğrenildi.

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Soylu dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Bahçeli, Twitter'daki paylaşımında "Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır" ifadelerini kullanmıştı.

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