Gündem Bakan Soylu Kılıçdaroğluna duyurulur diyerek iki teröristin etkisi hale getirildiğini açıkladı
ANKARA

Bakan Soylu 'Kılıçdaroğlu'na duyurulur' diyerek iki teröristin etkisi hale getirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu; Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli’de, eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; 'Terör abluka altında, Eren Abluka-2’de, Hakkari Şemdinli’de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, Tezkerelere "Hayır" diyen, Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu Kılıçdaroğluna duyurulur diyerek iki teröristin etkisi hale getirildiğini açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli’de, eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İHA


Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; 'Terör abluka altında, Eren Abluka-2’de, Hakkari Şemdinli’de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, Tezkerelere "Hayır" diyen, Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur' ifadelerini kullandı.

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