Gündem Bakan Soylu kökünü kurutana kadar diyerek duyurdu Son bir haftada 7 bin 174 kişi gözaltına alındı
POLİTİKA

Bakan Soylu 'kökünü kurutana kadar' diyerek duyurdu: Son bir haftada 7 bin 174 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 7 bin 174 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu kökünü kurutana kadar diyerek duyurdu: Son bir haftada 7 bin 174 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kökünü kurutana kadar devam edecek" diyerek son bir hafta içinde yapılan operasyonlar kapsamında toplamda 7 bin 174 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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