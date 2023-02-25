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Bakan Soylu konuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

14:49 . 25/02/2023 Cumartesi
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Bakan Soylu ve Bozdağ açıklamalarda bulunuyor

Bakan Soylu ve Bozdağ açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.


Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

71 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 184 kişi tutuklandı. İsias Otel'de ölen sporcularımızla ilgili gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yok. Böyle bir karar talebi de savcılık tarafından yapılmadı.

Depremin ortaya çıkardığı sonuçlar bizim mevzuatlarımızı gözden geçirmemize neden oldu. İşlenen suçlar ve diğer suçlar da içinde olmak üzere yeni bir hazırlık içerisindeyiz.

Deprem döneminde haksız kazanç elde etmek isteyenlere yeni yaptırım uygulamasına geçeceğiz.

Bakan Soylu'nun açıklamalarında öne çıkanlar;

#Bakan Bozdağ
#Bakan Soylu
#açıklama
12 dakika önce
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Bakan Soylu konuşuyor
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