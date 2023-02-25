Bakan Soylu konuşuyor

71 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 184 kişi tutuklandı. İsias Otel'de ölen sporcularımızla ilgili gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yok. Böyle bir karar talebi de savcılık tarafından yapılmadı.