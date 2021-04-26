Bakan Soylu: Mardin kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" dedi.
Kahraman @Jandarma'mız, teröre, teröriste aman vermiyor❗
Eren-5️⃣ Bagok Operasyonu kapsamında;
Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 5️⃣0️⃣ kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi 👏 pic.twitter.com/o57jeumDjZ
Kahraman @Jandarma'mız, teröre, teröriste aman vermiyor❗