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Gündem Bakan Soylu Mardin kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi
POLİTİKA

Bakan Soylu: Mardin kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi

Bakan Soylu: Mardin kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Eren-Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Soylu: Mardin kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi
Ele geçirilen patlayıcı ve düzenek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" dedi.

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