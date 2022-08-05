Gündem Bakan Soylu Murat Karayılanın özel görev verdiği iki terörist görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıtta bugün sarı torbaya girdi
POLİTİKA

Bakan Soylu: Murat Karayılan’ın özel görev verdiği iki terörist görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün sarı torbaya girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan'ın özel görevlendirdiği iki teröristin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: Murat Karayılan’ın özel görev verdiği iki terörist görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün sarı torbaya girdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Murat Karayılan’ın özel görev verdiği iki terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerine yer verdi.

Amerika'nın yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacağının altını çizen Soylu, "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şad, makamın ali olsun. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin" dedi.

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