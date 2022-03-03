Gündem Bakan Soylu Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz
ANKARA

Bakan Soylu: Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.'' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz
Son dakika

Bakan Soylu: 'Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin' Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

İkinci müjde geldi

İkinci müjde geldi

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu.
Türk akademisyenler buldu

Türk akademisyenler buldu

​Artık bir dakika bile sürmeyecek.
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

​Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilmek üzere yola çıktı.

​Yaptığı indirimle sokağındaki zincir marketleri dize getirdi.

​Ödemeler başladı: Devletten binlerce kişiye maddi destek.

​Bitcoin ve altın karşılaştırıldı: Sanıldığı gibi değil...

​Hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yaptırım uyguladı?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.