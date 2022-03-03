Bakan Soylu: Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz

Bakan Soylu: 'Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin' Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Soylu: 'Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin' Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
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