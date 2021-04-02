Bakan Soylu 'Onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz' diyerek duyurdu: 243 kişi dağdan indirildi

İçişleri Bakanı süleyman Soylu, Kastamonu'da “31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni”nde konuşuyor.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamasının satır başları:

"PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi dağdan indirilmiştir. Bu yıl da katılım 11, ikna 40 kişidir.

Türkiye genelinde 4627 yol kontrol noktasında da görev yapar, Afganistan'da da Libya'da da görev yapar. Nasıl sınırlarımızı muhafaza ediyorsak, deniz sınırlarımızı da ülkemizin her tarafında ülkemizi koruyacak sistemler kurduk, kurmaya da devam edeceğiz. Denizi kirletenleri de yakalar, Libya'ya kadar uyuşturucu kaçakçısını da kovalar.

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"BU YIL ONLARA TARİHİN EN BÜYÜK BEDELİNİ ÖDETTİRECEĞİZ"

Bugün PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısı 300'ün altına düşmüştür. Teker teker hadlerini bildireceğiz, bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz.

TERÖRÜ BİTİRMEYE KARARLIYIZ

Onlara haddini bildirmek, bizin namus borcumuzdur. Kutlu bayrağımıza, şehidimize, şerefiyle yaşayan gazimize borcumuzdur. Bu 300'ün altına düşen rakamın kıymetini, bu sayının nerelerden nereye geldiğini PKK'ya destek verenler de çok iyi bilmektedirler. Bize bu tezgahı kuranlar çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin terörle mücadelede gittiği yol, izlediği politika bellidir. Terörü her yerde bitirmeye kararlıyız."

YEMİNLİYİZ, YEMİNLİYİZ, YEMİNLİYİZ

Soylu, kürsüde Türkiye'nin gelişmesi için atılacak adımlarda kararlı olduklarını şu yeminle ifade etti:

"Dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olmaya, haksızlıklara karşı dimdik durmaya yeminliyiz, yeminliyiz, yeminliyiz..."

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"KARARLIYIZ, AZİMLİYİZ, ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Soylu, PKK'ya katılımı engelleme konusunda, "Denizden ceset toplamama konusunda kararlıyız. Annelerin evlatlarını PKK'ya kaptırmaması konusunda azimliyiz, kararlıyız ve çalışıyoruz Azmimiz ve inancımız da artmaktadır" ifadelerini kullandı.

"PKK'DAN BİLE BÜYÜK DÜŞMANIMIZDIR"

Bakan Soylu, disiplin ve dikkat çağrısında bulunarak şu sözleri sarf etti:

"Rehavet bizim düşmanımızdır. PKK'dan daha büyük düşmanımızdır. Disiplin, kararlılık bizim görevimizdir. 10 saniyelik bir dalgınlık silah arkadaşlarımızın, ailelerimizin üzüntüsü ile sonuçlanabilir. KATO'da öğrendiğimiz, Bestler-Dereler'de öğrendiğimiz, orada her noktada gördüğümüz tek bir şey var, 1 saniye gözünüzü, gönlünüzü, zekanızı, bedeninizi dikkatinizden ayırırsanız bedeli ağır olur. Rütbelilerinizden öğrenmek sizin asli görevinizdir. Sizler iyilik medeniyetinin evlatlarısınız. Dürüstlüğün, çalışkanlığın, ahlakın evlatlarısınız."

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