Bakan Soylu: Patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

İşte Bakan Soylu’nun sözlerinden satır başları:

TÜRKİYE-ABD ORTAK DEVRİYESİ

Bölgede istikrarlı bir devlet olmanın fonksiyonunu Türkiye yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz aynı zamanda düzensiz göç için geçiş konumu olan bir ülkeyiz. Bugün eğer Amerika bu devriye atmayı silahlı kuvvetlerimizle birlikte kabul ediyorsa bu Türkiye’nin atmış olduğu adımlar sayesindedir.

Türkiye burada hiç geri adım atmadı. Meseleleri halının altına süpüren dünyada birçok ülkenin yaptığını yapmayarak Türkiye bugün çok önemli adımlar attı. Süreç Türkiye'nin adımları ile başladı.

Her ülkenin kendi adına perspektifleri de söz konusu ama özellikle yakın komşularımıza olan Avrupa’nın bu konuda duyarsızlığını da değerlendiriyoruz.

FRANSA’NIN YPG TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİSİ

Avrupa’nın bu konudaki çifte standardı tamamen maalesef hem ülkeler açısından yaralayıcı bir durum. Almanya’da PKK ile mücadele konusunda son 2-3 yıldır önemli bir olumlu tutum var. Daha fazla yükselmesini engelliyorlar.

Yunanistan burada FETÖ’cüler için bir geçiş ülkesi. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların bir çoğunu yakalıyoruz.

Bu yıl 8 bin kişi sınırdan Yunanistan’a geçti. Yunanistan bunlardan yakaladıklarını Türkiye sınırına bıraktı ancak aralarında bir tane FETÖ üyesi yok.

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PKK ve DEAŞ mensupları arasında son dönemde yakalanan canlı bomba var mı?

Türkiye bu konuda tam bir geçiş ülkesi ve Türkiye çok ciddi bir sorunla da karşı karşıya. Bütün bu sınırların tamamı bizim bir zor coğrafyada olduğumuzun kanıtı. 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren şükürler olsun Türkiye’de çok ciddi bir terör olayı olmadı. Türkiye 15 Temmuz’dan itibaren bambaşka bir güvenlik politikası izledi.

Burada bir şeyi de söylemek lazım, tecrübe açısından güçlenmedik, tecrübe açısından da zayıfladık. Bizim şu anda 15 Temmuz’dan sonra gerçekleştiren tüm terör operasyonları bir mucizedir. 15 Temmuz’a da bir silledir. Türkiye içindeki bu temizliğe rağmen çok ciddi adımlar attı. Biz sadece operasyonları olaylar olduğu zaman değil sürekli yaptık.

Türkiye insansız hava araçlarından füzelerine kadar çok fazla gelişmeler ortaya koydu. Terörle mücadelemiz bu konuda da çok farklı bir boyuta taşındı. Yerli silahlarımız terörle mücadeleyi ilerletti.

Savunma Sanayinde olağan üstü gelişmeler yaşanıyor. Bizim siberde ulaştığımız nokta 6 ay bir yıl içerisinde siberde ulaştığımız nokta dünyanın en önemli istihbarat seviyelerinin kapasitesinde bir noktada olacak. Ben geçen gün siberdeydim. Tekrar bir genel değerlendirme yaptık sunumlar yapıldı. Oradan çıktığımda ayaklarım yerden kesilmiş durumdaydı. Çıktığım zaman şunun düşündüm benim devletimin gücü bu olmalı.

Bütün bu kapasitelerimiz yükseliyor. Arama kontrol noktalarındaki teknik kapasitelerimiz yükseliyor. Yüz tanıma noktasında görmüş olduğum bir şey var. Sadece bir şey söyleyeyim; bir saniyede yüz bin fotoğraf tarıyor bizimkiler. Yani bu daha başlangıç. Bu muhteşem bir şeydir. Benim şahsi düşünceme göre bu dünyadaki en iyi kapasitelerden bir tanesi.

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Dün patlatılmak istenilen 5 kilo TNT patlayıcı yakalandı. Türkiye bu konuda çok ciddi bir mücadele veriyor. Türkiye’nin içini istikrarsızlaştırmak istiyor tüm terör örgütleri.

‘KAYYIM’ ATAMALARI

‘Kayyım’ da ‘kayyum’ da hukuken yanlış kelimelerdir. Burada doğru ifade geçici olarak görevlendirilen belediye başkanıdır.

Biz 94 tane teröre bulaşan belediye başkanlarını görevden aldık. Biz burada görevden aldığımızda anayasaya göre 45,46,47’inci maddeler bu konuları çok net düzenlemiş. Teröre yardım ve yataklık eden terörle iltisaklı olanlara içişleri bakanlığına bu yetkiyi anayasa veriyor.

Yani seçilmiş suç işleme özgürlüğü mü getiriyor. 41 belediye başkanının almış olduğu ceza 237 yıl 237 ay… Biz bir hukuk ülkesiyiz. Peki bunlar nasıl aday oluyorlar. Onun kanunu ayrı bunun kanunu ayrı. Orada diyor ki şu tarihlerde suç işlemişse bu yargı aşaması bitmişse bunu aday olarak göstermem. Ama İçişleri Bakanlığı’na söylediği ayrı siz bunu araştırmakla denetlemekle yükümlüsünüz. Seçilmiştik istediği terör eylemini istediği hukuksuzluğu yolsuzluğu yapabileceği anlamına gelmez.

Şırnak belediyesinden 19 havan mühimmatı çıkıyor. O zaman içişleri bakanlığı olarak duralım biz hiçbir şey yapmayalım. Cevizli karakoluna yapılan bombalı saldırı bu araçlar belediyenin araçları. Biz ne yapalım duralım mı? Diyorlar ki seçilmiş… Terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Bizim orada terörle ilişkisi nedeniyle çalışmasını sakıncalı bulduklarımızı gelir gelmez işe alacaksın. Yaralı teröristleri gizli gizli tedavi edeceksin. Ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez personel kimlik kartlarından çıkaracaksın. Biz buna devlet olarak müsaade edemeyiz. Edilmesi de mümkün değil zaten.

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