Bakan Soylu: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin

Bakan Soylu, paylaşımında;

“Giresun’daki sel afetinin 2. yıl dönümü... Dereli, Tirebolu, Doğankent başta olmak üzere, tüm Giresunlu hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selde hayatını kaybeden kamu görevlilerimize, kahraman jandarmamıza ve vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin” ifadelerini kullandı.

Giresun'daki sel afetinin 2. yıl dönümü...



Dereli, Tirebolu, Doğankent başta olmak üzere, tüm Giresunlu hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Selde hayatını kaybeden kamu görevlilerimize, Kahraman Jandarmamıza ve vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin + — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 22, 2022

FOTOĞRAF 13 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. İlçede inşa edilen 649 konut ve 123 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı.<br> TOKİ tarafından yapılan konutların yapımı büyük oranda bitirildi. <br><br> Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, çalışmaların tamamlanması ile hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. İlçede TOKİ tarafından inşa edilen konutlarındaki örnek daire ve AFAD tarafından inşa edilen örnek köy evindeki çalışmalar da tamamlandı. <br><br> Selzedelerinin yaşayacağı örnek daire ve köy evi görüntülendi. \"BAKANLARIMIZ SAHADAYDI\"<br><br>Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “11 Ağustos 2021 tarihinde Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, 45 gün boyunca sahadaydı. Bu süreç içerisinde planlamalar hızlı bir şekilde yapıldı. Konutların ve dükkanların yapımına hemen başlanıldı. Şu anda 649 tane konutumuzun yapımına son hızla devam ediliyor.\" dedi. Öte yandan, Bozkurt ilçesindeki TOKİ konutlarının yanı sıra 12 köy evi yapılacağı öğrenilirken, diğer ilçelerde de 5 köy evi yapılacak. Köy evleri için çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğu belirtildi.<br> ​“DEVLETİMİZİN BU HİZMETİNDEN ÇOK MEMNUNUZ”<br><br>​Bozkurt ilçesine bağlı Şen Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Yıldız, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, <br><br>“Devletimizin bu hizmetinden çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Köyümüze devletimiz böyle bir konak yaptı. TOKİ'miz AFAD'ımız gelip ilgilendiler. Yapıp büyük bir kısmını bitirdiler. Evimizi çok beğendim. Gayet düzgün oldu. Başka köylerde de talep çok. Burayı görenler kendileri için köy evi istiyorlar. Köyümüzde, mahallemiz de böyle bir evi yapmamız mümkün değildi. Her şeyi ile devletimiz ilgilendi” dedi. Bir yıl önce sel sularının altında kalmıştı: Bozkurt yeniden inşa ediliyor 11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen sel felaketinin en ağır şekilde hissedildiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. İlçede selzedeler için inşa edilen 649 konutun yapımı büyük ölçüde tamamlandı.

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