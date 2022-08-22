Bakan Soylu: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin

Bakan Soylu, paylaşımında;
“Giresun’daki sel afetinin 2. yıl dönümü... Dereli, Tirebolu, Doğankent başta olmak üzere, tüm Giresunlu hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selde hayatını kaybeden kamu görevlilerimize, kahraman jandarmamıza ve vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin” ifadelerini kullandı.
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. İlçede inşa edilen 649 konut ve 123 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı.<br>
TOKİ tarafından yapılan konutların yapımı büyük oranda bitirildi. <br><br>
Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, çalışmaların tamamlanması ile hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
İlçede TOKİ tarafından inşa edilen konutlarındaki örnek daire ve AFAD tarafından inşa edilen örnek köy evindeki çalışmalar da tamamlandı. <br><br>
Selzedelerinin yaşayacağı örnek daire ve köy evi görüntülendi.
\"BAKANLARIMIZ SAHADAYDI\"<br><br>Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “11 Ağustos 2021 tarihinde Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, 45 gün boyunca sahadaydı. Bu süreç içerisinde planlamalar hızlı bir şekilde yapıldı. Konutların ve dükkanların yapımına hemen başlanıldı. Şu anda 649 tane konutumuzun yapımına son hızla devam ediliyor.\" dedi.
Öte yandan, Bozkurt ilçesindeki TOKİ konutlarının yanı sıra 12 köy evi yapılacağı öğrenilirken, diğer ilçelerde de 5 köy evi yapılacak. Köy evleri için çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğu belirtildi.<br>
“DEVLETİMİZİN BU HİZMETİNDEN ÇOK MEMNUNUZ”<br><br>Bozkurt ilçesine bağlı Şen Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Yıldız, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, <br><br>“Devletimizin bu hizmetinden çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Köyümüze devletimiz böyle bir konak yaptı. TOKİ'miz AFAD'ımız gelip ilgilendiler. Yapıp büyük bir kısmını bitirdiler. Evimizi çok beğendim. Gayet düzgün oldu. Başka köylerde de talep çok. Burayı görenler kendileri için köy evi istiyorlar. Köyümüzde, mahallemiz de böyle bir evi yapmamız mümkün değildi. Her şeyi ile devletimiz ilgilendi” dedi.
Bir yıl önce sel sularının altında kalmıştı: Bozkurt yeniden inşa ediliyor
11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen sel felaketinin en ağır şekilde hissedildiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. İlçede selzedeler için inşa edilen 649 konutun yapımı büyük ölçüde tamamlandı.
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Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı hasar gördü, altyapı ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü.
Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapının yanı sıra hasarlı binalar da iş makineleriyle yıkıldı. Selin izleri silinip, yaraların hızla sarıldığı ilçede esnaf, iş yerlerini açarken, yaşam normale döndü.
Sel felaketinden en çok etkilenen ve devlet-vatandaş iş birliğiyle yaraların sarıldığı Dereli'de; afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı.
İlçede şehir silüetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar; yatay ve az katlı inşa edilip, bölge sakinlerine güvenli yeni yaşam alanı imkanı sunacak. Konutların hak sahiplerine Eylül ayında teslim edilmesi bekleniyor.
İlçede ayrıca ticari iş yerleri, kamu binaları, regülasyon ile gezinti alanlarından oluşan ‘Yeni Dereli’nin de şekillendiği proje büyük ölçüde tamamlandı. Yaraların sarılıp, hayatın normale döndüğü ilçede; sel afetinin yıl dönümü yaklaşırken acılar da tazelendi. Sel kayıplarının hüznünün yaşandığı Dereli'de halk, aradan geçen 1 yıllık zaman içindeki değişimden memnun kaldıklarını söyledi.
Her şeyini sel suları ile kaybettiğini söyleyen Sinan Şahin, “Selin bizi vurduğu gün çok kötü bir gündü. Ben bir binanın çatısına çıkıp kendimi ancak kurtarabildim. Böyle şeyleri sadece televizyonlarda görebiliyorduk ama biz burada bunu yaşadık. Psikolojim bozuldu, aylar sonra kendime gelebildim. Sel günü benim arabam, birikimim, yıllarım gitti. Selin ardından devletimiz hep yanımızda oldu. Zarar gören esnafa konteynerler verildi, ödemeler yapıldı. Burada güzel şeyler yapıyorlar. İnanıyorum ki burası eskisinden çok daha güzel olacak” diye konuştu.
Selin ardından yaraların hızla sarıldığını anlatan Kadir Öztürk, “O gün biz burada büyük bir felaketi yaşadık. Her şeyimiz sel suları ile gitti. Dükkanlarımız battı. Fındık topluyorduk bahçede, geldiğimizde her şeyimiz gitmişti. O günden sonra toparlanmaya çalışıyoruz. Devletimiz bu süreçte çok yanımızda oldu. Onların verdiği konteynırlara iş yerlerimizi kurduk. Allah'a şükürler olsun mala geldi, cana gelmedi” dedi.
Dere yataklarına yerleşim alanları yapılmaması gerektiğini söyleyen Hicabi Karahasan da “Burada acı, gözyaşı, insanların mağduriyeti vardı. Şimdi bu yaralar sarılıyor ama Dereli’nin tekrar Dereli olabilmesi için 3 yıl kadar bir zaman ihtiyaç var. Dere yataklarına artık yerleşim alanları yapılmamalı. Bu insanların canına mal oluyor. Mal yerine koyulabiliyor ama can konulamıyor. Burayı yine yapıyorlar ama yine de burası riskli” diye konuştu.
Devlet sözünü tuttu: Sel felaketinin yaşandığı Giresun Dereli’de yıkılan evler bir yılda tamamlandı
Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli ilçesinde, afetin izleri silindi. Afetzedeler için ilçede yıkılan riskli yapıların yerine TOKİ bünyesinde inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı. Konutların eylül ayında teslim edilmesi planlanıyor. Yaraların sarılıp, hayatın normale döndüğü ilçede, afetin yıl dönümü yaklaşırken acılar da tazelendi. Sel kayıplarının hüznünün yaşandığı ilçede halk, aradan geçen 1 yıllık zamandaki değişimden memnun kaldıklarını söyledi.