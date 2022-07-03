Bakan Soylu: Selin Batı Karadeniz'deki bilançosu 4.2 milyar TL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Bartın'da inceleme yaptı.

Valilikte düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Soylu, toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Soylu, 26-29 Haziran'da Bartın, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve kısmen de Sakarya'da aşırı yağışlardan kaynaklanan sel afeti ve taşkınlarla ilgili son değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi.



Batı Karadeniz'deki sel ve taşkınlar sonucu 2 kişinin kayıp olduğunu ifade eden bakan Soylu şöyle devam etti: "Yaklaşık 250 arama kurtarma ekibi, toplam 330 personelle orada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün uğradığım Kastamonu Küre'de ise 130 arama kurtarma olmak üzere 250 personelle bu çalışma devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda ailelerine bir haber verebilmeyi Cenab-ı Allah nasip eder.



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Afetzedelere toplamda 56 milyon 863 bin lira nakit gönderildi.

İl Özel İdaresi uhdesinde olan 566 kilometrelik yol bu Batı Karadeniz afetinde hasarlanmış. Yaklaşık 80 köprü, 391 menfez var. Şu ana kadar 1080 konut, 516 iş yeri ve 35 araçta zarar tespiti oluştu ama hala hasar ve zarar tespitlerimiz devam etmektedir. Çünkü tarım hasarları da var. Tarım hasarlarının ortalama yüzde 65-70 civarında bölümünü tespit edebildik. Bu selin şu ana kadar yaptığımız hesaplamalar çerçevesindeki maliyeti 4,2 milyar."



OYNAT 00:54 Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları adamı böyle yuttu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde can kayıpları artıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Aracıyla sel suları içinde kalan bir kişinin aracını bırakıp kaçarken sel sularına kapıldığı anlar kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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