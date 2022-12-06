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POLİTİKA

Bakan Soylu: Sosyal medya üzerinden zihinleri etki altına almak istiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Dünyayı yönetmek isteyenlerin amacı küreselleşme adı altında sosyal medya üzerinden zihinleri etki altına almaktır. Kimyasal silahlanmadan tutun uyuşturucunun devlet tarafından koordine edildiğini ifade edilen cümlelerin hiçbiri uluslararası küresel ağların kontrolünde olmayan cümleler değildir. Bunların hepsi devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak amacıyla küresel sistem tarafından koordine edilmiş iftiralardır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: Sosyal medya üzerinden zihinleri etki altına almak istiyorlar
Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

"Medya üzerinden geçmişte saldıkları vesayeti, sosyal medya üzerinden sağlayabilecek tek tip bir baskı aracı. Bütün bunların hepsini küreselleşme adı altında hep beraber yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz.

Dünyayı yönetmek isteyenler Afrika'ya giderek Afrika'yı sömürenler Orta doğuyu karıştırarak Orta doğuyu sömürenler Orta Asya'yı aynı şekilde infilak ettirmeye çalışanların amacı bugün sosyal medya üzerinden bütün dünyayı bütün zihinleri etki altına almaktır.

İstedikleri gibi yönetmek istedikleri gibi kontrol etmek, demokrasiyi itibarsız hale getirmek, devlet yöneticilerini itibarsız hale getirmek ama devlet kurumlarını tamamen itibarsız hale getirmektir.

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"DEVLETİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN ATILMIŞ İFTİRALARDIR"

Kimyasal silahlanmadan tutun uyuşturucunun devlet tarafından koordine edildiğini ifade edilen cümlelerin hiçbirisi mesnetsiz, bir yerden kaynaklanmayan uluslararası küresel ağların kontrolünde olmayan cümleler değildir. Hepsi devletleri etkisiz hale getirmek, kurumları itibarsız hale getirmek 2 bin yıllık ordumuzu, 200 yıllık Emniyet teşkilatımızı, Jandarma teşkilatımızı, Sahil Güvenlik teşkilatımızı ve bu devletin tüm yapılarını etkisiz hale getirebilmek için ortaya atılmış ve küresel sistem tarafından koordine edilmiş iftiralardır. Hepsinin bir nedeni var.

Mesela PKK'ya silah ve lojistik destek verildiği gibi bir başka ülkeye sorun yaratsınlar diye hacker gruplarına bilgisayar kasası veya yazılım hediye etmediklerini bilmiyoruz. Biz yakın komşularımızdan birisine hediye edilenlere bir operasyonla ele geçirilme imkanına sahip olan bir ülkeyiz. FETÖ'nün bir operasyon merkezinin, Amerika tarafından kendisine sağlanan kaynaklar ve imkanlarla onun operasyonel anlayışını daraltmaya çalışan bir ülkeyiz. Bunu gerçekleştirdik. Gelişmiş ülkeleri merkez edinmiş sanal kumar ve sanal bahis çetelerinin çökertilmemesinin, bu yapıların giderek etkilerini artırmasının sebebi terördeki vekalet savaşlarının siber versiyonu içindir." açıklamalarında bulundu.

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