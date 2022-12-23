Gündem Bakan Soylu Şu anda 20 büyük şehirde NARKO-ALAN projesi uyguluyoruz
İSTANBUL

Bakan Soylu: Şu anda 20 büyük şehirde ‘NARKO-ALAN’ projesi uyguluyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokol’ imza törenine katıldı. Uyuşturucuyla mücadelede taviz vermeyeceklerini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Uyuşturucu bizim düşmanımızdır, biz buna teslim olmayacağız. Biz bu mücadeleyi büyük küçük demeden hep birlikte yürütüyoruz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu: Şu anda 20 büyük şehirde ‘NARKO-ALAN’ projesi uyguluyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

‘Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokol töreninde konuşan Bakan Soylu, Avrupa’da uyuşturucu tüketiminin artmasının Türkiye’yi de olumsuz etkilediğini belirterek, “Uyuşturucu bizim düşmanımızdır, biz buna teslim olmayacağız. Biz bu mücadeleyi büyük küçük demeden hep birlikte yürütüyoruz. Dünyaya göre coğrafi konumumuz sebebiyle çok yüksek bir arz baskısı altındayız. PKK terör örgütünün uyuşturucu ağı bir yandan, Afganistan’daki Amerika’nın işgalinden sonra 17 bin hektar olan afyon ekim tarlalarının 300 bin hektara yükselmesi bir yandan, Avrupa’da sentetik uyuşturucu üretiminin artması ve doğuya sevk edilmesi bir yandan, içeride uyuşturucu üretilmemesine rağmen bizi ciddi bir arz baskısı altına sokmaktadır” dedi.

“Bütün dünyanın örnek aldığı ‘ASENA’ uygulamasını yaptık”

Geliştirilen ‘ASENA’ programı ile 5 binden fazla yakalama yaptıklarını söyleyen Bakan Soylu, “Narkotik Daire Başkanlığımız, ‘ASENA’ diye bütün dünyanın örnek aldığı bir program yaptı. Bu programla 1 buçuk senede hiçbir ihbar almadan 5 bin 500 yakalama yaptık. Yapay zeka ile milyonlarca veriyi bir araya getiriyor, kimin ne için nerede olmaması gerektiğini tespit ediyor ve tespit ettiğinin yüzde 45’inde uyuşturucu buluyoruz. Bu büyük bir başarıdır” diye konuştu.

“İstanbul’da şu anda hala 7 mahalle kapalıdır”

Bazı mahallelerin denetim altında tutulduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Şu anda 20 büyük şehirde ‘NARKO-ALAN’ projesi uyguluyoruz. Mahalleyi tamamen kapatıyoruz. Bir terör olayıyla ilgili nasıl bir kapama yapıyorsak mahalleyle ilgili de böyle bir kapama yapıyoruz. İstanbul’da şu anda hala 7 mahalle kapalıdır. Polisin denetiminde girip çıkılan mahalleleri, ta ki en nihayetinde temizlene kadar. Biz ilk önce ‘Mahalleliler bu konuya reaksiyon gösterirler mi?’ diye düşündük ama daha çok sevindiler. ‘Yeter ki bu meselenin üzerinde durun, biz buna razıyız.’ Türkiye’nin 20 ilinde bu proje aynı şekilde devam ediyor” dedi.

“İlk kez uyuşturucu imal ve ticaretine karışanların sayısında düşüş trendi var”

Gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sayesinde uyuşturucuya karışanlarda azalma olduğunu dile getiren Bakan Soylu, “İlk kez uyuşturucu imal ve ticaretine karışanların sayısı 2018 yılında 19 bindi ve o zamana kadar da artıyordu. 2019’dan itibaren de bir düşüş trendi var, şu anda 14 bin. Yani sahayı baskılayarak daha fazla operasyon yapmamıza rağmen imal ve ticaret yapanların sayısı azalmaktadır. Bahsettiğim yıllardaki operasyon sayısı 85-90 bin, bu yıl yaptığımız operasyon 230-240 bin civarıdır. Yani operasyonları üç kat artırmamıza rağmen imal ve ticaret yapanların sayısı azalmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.
Programın ardından Bakan Soylu ile Bakan Kasapoğlu, iki bakanlık arasındaki işbirliği protokolünü imzaladı. Program, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi.

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