Bakan Soylu 'tarihimizin en kirli pazarlığını yapıyor' diyerek duyurdu: Kılıçdaroğlu ve avanesine Allah fırsat vermesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen Yeni Dönemde AB ve Türkiye toplantısında, "Terörle Mücadele Yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir." açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: ALLAH FIRSAT VERMESİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP liderinin sözlerine, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

CHP liderini 'tarihimizin en kirli pazarlığını yapıyor' diyerek hedef alan Soylu, "Kılıçdaroğlu ve avanesine Allah fırsat vermesin. Teröre karşı "eli kolu bağlı bir devlet" istiyorlar." dedi.

"KILIÇDAROĞLU SADECE KOLTUK TÜRKİYE'Yİ PAZARLIK MALZEMESİ YAPMIŞTI"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Allah fırsat vermesin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" Toplantısında: "Terörle Mücadele Yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir." açıklamasında bulunmuştur.

REKLAM

1. 3713 sayılı mevcut Terörle Mücadele Yasası uluslararası hukuk normlarına uygundur. Bunun aksini söylemek, mevcut yasayı yok saymak veya bugüne kadar bu yasa çerçevesinde yapılan işlemleri hükümsüz saymak anlamına gelmektedir. Bu tavır ve anlayış, tam da terör odakları ile onların sahiplerinin isteyip de bulamadığı bir durumdur.

2. AB Vize Serbestisi görüşmeleri kapsamında AB tarafı, Ülkemizden Terörle Mücadele Yasasında bir kaç maddede düzenleme talep etmiş, ancak Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidi ve sınır bölgelerimizdeki istikrarsız çatışma ortamları dikkate alınarak, bu konuda mevcut uygulamanın devamındaki tutumumuz muhataplarımıza açık bir şekilde iletilmiştir.

3. Ülkemizin milli menfaatleri düşünülmeden, mevcut terör risklerimiz ve sınır coğrafyalarda yaşanan istikrarsız ortam dikkate alınmadan, hiçbir stratejik değerlendirme yapılmadan, sadece mavi boncuk dağıtmak ve beklenti içerisinde olduğu odaklardan destek alabilmek adına yapılmış bu talihsiz açıklamanın, bedeller ödenerek başarı ile yürütülen Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir katkısı yoktur.

REKLAM

4. Ayrıca bu açıklamanın terör odaklarını nasıl sevindirdiğini Milletimiz görmekte, yüksek feraseti ile değerlendirmek üzere çok iyi takip etmektedir.

Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamasıyla; İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bihaber olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Sadece koltuk için Türkiye'yi, terörle mücadelemizi; huzur ve güvenlik ortamını hiç düşünmeden büyükelçiler üzerinden açık çek vererek pazarlık malzemesi yapmıştır.

Terörle mücadelemizi hukuksuz ithamına alet etmesi, Şehitlerimize ve Milletimize haksızlıktır, kahraman güvenlik güçlerimize iftiradır.

Terörle mücadele yasasını değiştirmeyi teklif edenler;

REKLAM

1- Terör koridorunu PKK/PYD'ye teslim etmek,

2-Başta PKK olmak üzere terör örgütlerine yurt içerisinde dokunulmazlık vermek, meşruiyet sağlamak,

3-Siyaset, sivil toplum, belediye dahil birçok alanda terör hakimiyeti kurmak,

4-Teröre karşı "eli kolu bağlı bir devlet" istemektedirler. Allah bunlara fırsat vermesin...