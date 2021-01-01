Bakan Soylu Tendürek Dağı bölgesinde: Tavşantepe Üs Bölgemizi kurduk

CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var

CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.