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ANKARA

Bakan Soylu: Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terörle mücadelede 2022 yılının verilerini paylaştı. Bakan Soylu, paylaşımında "Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla terörle mücadelede 2022 yılının verilerini paylaştı.

"Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam." diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak."

Bakan Soylu, paylaşımında şu verilere yer verdi:

Bakan Soylu Necip Fazıl Kısakürek'in anlamlı şiiri ile yeni yıl mesajı verdi
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Bakan Soylu Necip Fazıl Kısakürek'in anlamlı şiiri ile yeni yıl mesajı verdi
Bakan Soylu, yeni yıla İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalarla girdi. Tendürek Dağı'nın 10 yıllar sonra ilk kez terörden temizlendiğine işaret eden Soylu, bulundukları üs bölgesinin, devletin imkan ve kabiliyetini, savunma sanayinin geldiği noktayı gösteren en önemli örneklerden olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Destan' şiirindeki 'Çatla Sodom Gomore, patla Bizans ve Roma' mısrasını hatırlatarak, 'Allah, milletimize bizi mahcup etmesin. 2023 yılı, Türkiye Yüzyılı milletimiz, ülkemiz, bizden umudu olanlar için hayırlara vesile olsun. Bizi korktuklarımızdan emin eylesin, umduklarımıza nail eylesin. Allah zorlarımızı kolay eylesin.' dedi.

Bakan Soylu'dan Mehmetçiğe büyük jest: Üs bölgesinde yalnız bırakmadı futbol maçı yapıp moral verdi
FOTOĞRAF 9
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Bakan Soylu, yeni yıl dolayısıyla ziyaret ettiği Tendürek Modüler Üs Bölgesinden helikopterle Şırnakta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesindeki 1880 rakımlı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesine geçti.
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Üs bölgesindeki incelemelerinin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Soylu, üsteki Görüntü İzleme Merkezinde güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
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Bakan Soylu, jandarmalarla maç yaptıDaha sonra Soylu ve beraberindekiler, üs bölgesindeki jandarma personeliyle maç yaptı.
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Maçın ardından, Bakan Soylu ve beraberindekiler jandarmalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Bakan Soyluya ziyarette, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Şırnak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç eşlik etti.
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Bakan Soyludan mehmetçiğe büyük jest
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Üs bölgesinde yalnız bırakmadı futbol maçı yapıp moral verdi
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Bakan Soylu'dan Mehmetçiğe büyük jest: Üs bölgesinde yalnız bırakmadı futbol maçı yapıp moral verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Üs bölgesindeki jandarma personeliyle maç yapan Bakan Soylu ve beraberindekiler, maçın ardından jandarmalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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