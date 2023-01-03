Bakan Soylu: Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam

Bakan Soylu Necip Fazıl Kısakürek'in anlamlı şiiri ile yeni yıl mesajı verdi

Bakan Soylu, yeni yıla İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalarla girdi. Tendürek Dağı'nın 10 yıllar sonra ilk kez terörden temizlendiğine işaret eden Soylu, bulundukları üs bölgesinin, devletin imkan ve kabiliyetini, savunma sanayinin geldiği noktayı gösteren en önemli örneklerden olduğunu vurguladı.



Bakan Soylu, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Destan' şiirindeki 'Çatla Sodom Gomore, patla Bizans ve Roma' mısrasını hatırlatarak, 'Allah, milletimize bizi mahcup etmesin. 2023 yılı, Türkiye Yüzyılı milletimiz, ülkemiz, bizden umudu olanlar için hayırlara vesile olsun. Bizi korktuklarımızdan emin eylesin, umduklarımıza nail eylesin. Allah zorlarımızı kolay eylesin.' dedi.