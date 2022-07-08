Bakan Soylu: Trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek

İçişleri Bakanı Soylu, Kurban bayramında trafikte alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek.

Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır" dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Emniyet ve jandarma helikopterleriyle toplam 284 saat, jandarma ve emniyet dronlarıyla 81 ilde toplam 2 bin 355 saat, 12 ilimizde de ihalarla 38 saat havadan denetim planlanmıştır.

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30 polis başmüfettişi, 22 jandarma inceleme ekibi de bu ekiplerimizin aldığı tedbirleri denetlemek üzere sahada olacaklardır.

Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir."