Gündem Bakan Soylu Trafik denetimleri 18 Temmuza kadar kesintisiz devam edecek
ANKARA

Bakan Soylu: Trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek

Bakan Soylu Kurban bayramında trafikte alınacak önlemlere ilişkin, "Dün itibariyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır" açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Soylu, Kurban bayramında trafikte alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek.

Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır" dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Emniyet ve jandarma helikopterleriyle toplam 284 saat, jandarma ve emniyet dronlarıyla 81 ilde toplam 2 bin 355 saat, 12 ilimizde de ihalarla 38 saat havadan denetim planlanmıştır.

30 polis başmüfettişi, 22 jandarma inceleme ekibi de bu ekiplerimizin aldığı tedbirleri denetlemek üzere sahada olacaklardır.

Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir."


İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Bayramda 211 bin personel görev alacak
GÜNDEM
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Bayramda 211 bin personel görev alacak

Israrla öneriyoruz

'Israrla öneriyoruz'

​Bakan Koca'dan 50 yaş üstüne koronavirüs uyarısı.
Valilik saat verdi

Valilik saat verdi

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı...
İstanbul Havalimanı uluslararası alanda öne çıkıyor

Bir haftada 100 bine yakın araç giriş yaptı.

Hayati tehlikesi olan Muhammed için canla başla mücadele ettiler.

Havalimanında ilginç olay

Havalimanında ilginç olay

​Taksinin bagajı açılmayınca polis devreye girdi: Koltukları söktüler.

​'O bana gelecekti, 15 yıldır ben ona koşa koşa gidiyorum...'

Avukatı sosyal medya hesabı konusuna açıklık getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.