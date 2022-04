Bakan Soylu: Ülkemizde huzur her geçen gün daha fazla artmaktadır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Az uyuyoruz çok çalışıyoruz. Allah’a niyaz ediyoruz diyoruz ki, Allah’ım bizim geldiğimiz yerleri bize unutturma bizim o insanlarla muhabbetimizi unutturma bizi onlara mahcup etme ve onların yarınlarını, çocuklarının yarınlarını daha emin daha güzel eyleyebilecek fırsatları bize nasip et. Hiç merak etmeyin. Ülkemizde huzur her geçen gün daha fazla artmaktadır.” ifadelerini kullandı.

