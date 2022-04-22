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İSTANBUL

Bakan Soylu: Ülkemizde huzur her geçen gün daha fazla artmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Az uyuyoruz çok çalışıyoruz. Allah’a niyaz ediyoruz diyoruz ki, Allah’ım bizim geldiğimiz yerleri bize unutturma bizim o insanlarla muhabbetimizi unutturma bizi onlara mahcup etme ve onların yarınlarını, çocuklarının yarınlarını daha emin daha güzel eyleyebilecek fırsatları bize nasip et. Hiç merak etmeyin. Ülkemizde huzur her geçen gün daha fazla artmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu: Ülkemizde huzur her geçen gün daha fazla artmaktadır
Bakan Soylu: Az uyuyoruz, çok çalışıyoruz, ülkemizde huzur her geçen gün daha fazla artmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iftar programında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde bulunan Roman vatandaşlar ile bir araya geldi. İftara Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şarkıcı Ali Şen ve bir çok Roman vatandaş katıldı. İftar programının yanı sıra Polis Armoni Orkestrası ve Ali Şen mini konser verdi.

“Az uyuyoruz, çok çalışıyoruz, ülkemizde huzur her geçen gün daha fazla artmaktadır”

Program sonrası konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Burada bulunduğumuz için sizlerle iftar yapmayı Cenabı Allah nasip ettiği için büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu ülkede sizin yüzünüzü yere baktırmamak için, ülkemiz, zengin, huzurlu ve ülkemizi özgür yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Demesinler ki bizim mahallemizden çıkan çocuklar üzerindeki sorumluluğu beceremediler. Az uyuyoruz çok çalışıyoruz. Allah’a niyaz ediyoruz diyoruz ki, Allah’ım bizim geldiğimiz yerleri bize unutturma bizim o insanlarla muhabbetimizi unutturma bizi onlara mahcup etme ve onların yarınlarını, çocuklarının yarınlarını daha emin daha güzel eyleyebilecek fırsatları bize nasip et. Hiç merak etmeyin.

Ülkemizde huzur her geçen gün daha fazla artmaktadır. Dünyanın da yaşadığı ufak tefek sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Bilmenizi istiyorum. Bizim ülkemizde geminin kaptanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. O bizi, dünya başka fırtınalara tutulurken bizi emin bir şekilde kıyılara ulaştırabilecek bir kaptandır. Dün gece Diyarbakır’da sokaklarda huzur içerisinde gezdik. Sahuru orada jandarmamızla polisimizle yaptık. Bugün bin 162 tane komandomuzu terhis ettik. Onları kahraman arkadaşlarımızın yanına gönderdik. Onların yanından da şimdi buraya geldik. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Hep beraber bir milletiz" şeklinde konuştu.

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