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POLİTİKA

Bakan Soylu: Van ve Mardin'de C4 patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "17 Haziran’da Van’da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi. 3 kişi göz altına alındı. 18 Haziran’da Mardin’de Nusaybin’de büyükşehre hareket halindeki bir araçta 1.6 kilogram C4 ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Van ve Mardinde C4 patlayıcı ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

POLSAN Olağan Genel Kurul’unda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de bombalı eylem hazırlığındaki 3 şahıs gözaltına alındığını, şahısların bulunduğu araçta ise yapılan aramada 1,6 kilo plastik patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Mardin/Nusaybin ilçesinde bombalı eylem yapılacağına dair bilgiler elde edilmesine üzerine, eylem hazırlığında olan şahısların içerisinde bulunduğu 34 S...7... plakalı araç, 18.06.2021 tarihinde saat 23.15 sıralarında Midyat yolu üzerinde durdurulurken, araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

  • Araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 1,6 kilo plastik patlayıcı, 2 adet fünye, 4 adet 9V pil ile araç altına yerleştirilecek şekilde üzerine cep telefonu monte edilmiş düzenekten oluşan el yapımı bomba ele geçirildi.

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