Bakan Soylu: Van ve Mardin'de C4 patlayıcı ele geçirildi

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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il sağanak yağışlara teslim oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yağışların bugün de kuvvetli olması bekleniyor. İşte 19 Haziran il il hava durumu..