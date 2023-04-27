Bakan Soylu: Yaşanan olayların hepsi Türkiye'nin imtihanı oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Zorlukarımız ve sorumluluklarımız var çünkü değerli topraklar üzerinde yaşıyoruz.

Bu topraklar hiçbir zaman mücadeleden geri durmamıştır.

Türkiye'nin üretimiyle, sanayisiyle, güvenlikleriyle ilgili atılması gereken adımlarla ilgili güçlü bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz.

Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri cari açık. Türkiye kendi enerjisini kendi üretirse yüksek faiz ödemelerini bitirmiş olacak.

İstanbul Havalimanı'nı yapmayalım dediler. İstanbul Havalimanı Avrupanın en çok yolcusunu çeken istasyonlarından biri haline geldi.

İstanbul Türkiye'nin kalbidir. İstanbul durursa Türkiye durur.

Her türlü olay, iftira ve Türkiye'nin önünü kesecek durumlarla karşı karşıya kaldık.

Biz dünyanın en büyük 4 saldırısıyla karşı karşıya kaldık.

Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerini hatırlatmak istiyorum. Şehir hastaneleri kapatılmalı diyen Kılıçdaroğlu'nun kendisidir.

Biz bugün şehir hastanelerinde insanlarımı sokağa terk etmeden onları sağlığına kavuşturmaya çalıştık.

Bu olayların hepsi Türkiye'nin bir imtihanı bir sınaması oldu.

Türkiye'de bir terör belası vardı. Amerika bunların başındadır. Biz terör örgütünü o dağlardan silip süpürdük mü? Bunların hepsi ayrı birer maliyet.

Tarihin en büyük sel felaketlerini yaşadık.

En büyük depremlerini en büyük yangınlarını yaşadık. Hiçbir zaman vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık."