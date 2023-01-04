Bakan Soylu: Yurt içinde terörist sayısı 120'nin altına düşürüldü

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Ankara’da Bakanlık faaliyetlerini içeren "2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı" düzenliyor.

#CANLI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklama yapıyor. https://t.co/ERvukDEr0B — Yeni Şafak (@yenisafak) January 4, 2023

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Yurt içinde terörist sayısı 120'nin altına düşürülmüştür.

2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey bin 220 teröristin etkisiz hale getirildi.

2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir.

Kaçak göçle mücadelede 2022 yılında toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen ve 8 bin 980 organizatör yakalanmıştır.

REKLAM

İBB'DE TERÖR SORUŞTURMASI

Atalarımız bazı meseleleri çok uzun tutmamak için güzel laflar söylemişler. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Cevapsız aramalarımız da vardır. Cep telefonu aramaları da vardır. Tüm aramaları kim aradı, ne aradı... Allah korusun bir vatandaş arar, çok önemli işleri vardır. Mutlaka döneriz.

Arkadaşlarımız da şahit. İşte "CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor. Beni onlara ezdirmeyin" diye bir değerlendirme yapabilir. Dediğim gibi bu Cenabı Allah'ın kayıtlarında var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirildi. 20 tanesiyle karşılıklı görüşme yapılmış. Bütün arama kayıtları burada. 29 keresini karşı taraf aramış. 11'ine de ben geri dönmüşüm. Benden CHP Genel Merkezi'ne karşı ezilmemeyi de isteyebilirsin. Bu da normaldir. Cevabımı veriyorum. Arkadaş çok ve heyecanlı olduğu için.

REKLAM

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Tetiği çekenin haricilerindekilerden 1'i daha. Hedefimizdeki 3 kişiydi 2'ye düştü. Onları da yakalayacağız ve adalete teslim edeceğiz. Sosyal medyada dedikoduları ve tezviratlarla adım atmak soruşturmayı selamete getirmez.

Ayrıntılar geliyor...