Bakan Soylu'dan Alman mevkidaşına sert tepki: Kobani'ye iki bomba düştü diye dünya ayağa kalktı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile basın toplantısı düzenledi. Soylu, toplantıda Alman mevkidaşına çok sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, "Bugün genç bir öğretmenimiz ve çocuğumuz defnediliyor. İstiklal Caddesi'nde masum insanlarımız katledildi. Onlara kimse orantılı güç uygulamadı. Kobani'ye (Ayn-el Arab) iki bomba düştü diye dünya ayağa kalktı. Almanya veya dünyanın herhangi bir yerine terör saldırısı olduğunda ne düşünülüyorsa aynısı düşünülmeli" dedi.

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