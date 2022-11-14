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İSTANBUL

Bakan Soylu'dan anne kızın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar için dede Mehmet Özsoy’un evinin önünde düzenlediği taziyeye katıldı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soyludan anne kızın ailesine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan anne kızın ailesine taziye ziyareti

Bakan Soylu, Özsoy ailesinin Bakırköy’de yaşadıkları evlerine gitti.


Aile ile bir araya gelen Soylu, uzun süre aile ile bir arada oturdu. Bakan Soylu başsağlığı dileklerini ilettikten sonra evden ayrıldı.

Mehmet Özsoy
Mehmet Özsoy


Bakan Soylu’nun ardından gazetecilere açıklama yapan Arzu Özsoy’un dayısı İhsan Bülbüloğlu, "Allah milletimize bir daha böyle bir olay yaşatmasın. 3 ayrı ailenin evine ateş düştü. Kendi halinde bir öğretmendi, gezmeyi çok severlerdi. Kızı da ileride öğretmen olmak istiyordu. Az önce bakanımız bunların yanına bırakmayacağını söyledi" dedi.

İhsan Bülbüloğlu
İhsan Bülbüloğlu


Arzu Özsoy’un babası Mehmet Özsoy, "Hayalleri birlikte yaşamaktı" dedi.

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