Bakan Soylu'dan AYM'ye HDP tepkisi: Anayasa Mahkemesi'nin yapamadığını Diyarbakır anneleri yaptı

Deprem bölgesinde süren çalışmalara değinen Soylu, "Burada hakikaten 740 bin çadırda, 3 milyon insan yaşıyor. Burada 20 bin tuvalet var, 10 bin duş, 5 bin 500 çamaşır makinesi, 3 bin 500 kurutma makinesi.. Recep Akdağ eski sağlık bakanımız ile Kahramanmaraş'ta konuşuyoruz. Tuvaletlerin temizlenmesi gerek buna kim gönüllü olacak arkadaşlarımızdan. Bir taraftan hizmet götürüyoruz bir taraftan denetlememiz lazım. Recep Akdağ dedi ki: "Ben bu işe talibim" dedi. Allah razı olsun. Her gün gıda kontrolü yapılıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi olmak üzere 2 milyon insana iftar veriliyor. Hepsinin koordinasyonu yapılıyor. 81 il valimiz bayramın birinci ve ikinci günü orada bütün çadır kentleri, köyleri, mahalleleri, ziyaret ederek bayramını tebrik edecekler. Bir duyguyu beraber yaşamak istiyoruz sonuna kadar" diye konuştu.