Bakan Soylu'dan AYM'ye HDP tepkisi: Anayasa Mahkemesi'nin yapamadığını Diyarbakır anneleri yaptı

Bakan Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun sahur programına katıldı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile programa gelen Soylu, gençlerin ilgisi ile karşılaştı.
"Deprem bölgesinde her gün 2 milyon insana iftar veriliyor"
"Çin'den çadır fiyatına 65 bin katlanabilir konteyner aldık"
Çin'den yeni konteynerler alındığını dile getiren Soylu, "Şimdi köylere konteyner vermeye başladık, İskenderun limanına indi. Çin'den 65 bin tane katlanabilir konteyner aldık. Fiyatını da söyleyeyim, fiyatı çadır fiyatı. Çadır şu anda 22 bin lira. Elbette ki bizim konteynerler kadar olmasa da; Çin'den tuvalet ve banyo yaptırdık, onlar da şu anda gemide geliyorlar. Onları da köylere vereceğiz. Millet her şeyi görüyor. Kararı da millet veriyor. Anlatmakla yükümlüyüz. Önümüze imkan gelirse de çalışmakla yükümlüyüz" dedi.