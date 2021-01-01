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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan 'Belbuka Üs Bölgesi' mesajı: Burası terör örgütünün psikolojisini çökertti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belbuka Kalekol Üs Bölgesi ziyaretinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belbuka Kalekol Üs Bölgesi ziyaretinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu fotoğrafa, "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti" notunu düştü.

DHA

YENİ YILA ÜS BÖLGESİNDEKİ ASKERLERLE GİRDİ

Bakan Soylu, yeni yıl öncesi Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu. Bakan Soylu, ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Belbuka Üs Bölgesi. Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka. (Berbuka-Gelin Taşı), teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor" ifadelerini kullandı.

İHA

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