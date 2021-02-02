Bakan Soylu’dan Boğaziçi çağrısı: Tuzağa düşmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz. Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.

"Solcu bile olamayan kart siyasetçiler"

Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır."

Tuzağa düşmeyin... pic.twitter.com/HZKRM18fPL — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 2, 2021

GÜNDEM Boğaziçi'nin LGBTİ kulübü PKK sempatizanı çıktı

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler

GÜNDEM Kabe’ye hakaret edilmesine sessiz kalan Babacan ve İmamoğlu’ndan Boğaziçi’ndeki işgalcilere destek