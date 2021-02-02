Gündem Bakan Soyludan Boğaziçi çağrısı Tuzağa düşmeyin
POLİTİKA

Bakan Soylu’dan Boğaziçi çağrısı: Tuzağa düşmeyin

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan provokasyonlara tepki göstererek, "Tuzağa düşmeyin" uyarısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz. Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.

"Solcu bile olamayan kart siyasetçiler"

Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır."

Boğaziçi'nin LGBTİ kulübü PKK sempatizanı çıktı
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Boğaziçi'nin LGBTİ kulübü PKK sempatizanı çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler

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Kabe’ye hakaret edilmesine sessiz kalan Babacan ve İmamoğlu’ndan Boğaziçi’ndeki işgalcilere destek

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp odasından PKK meteryalleri çıktı
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Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp odasından PKK meteryalleri çıktı
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde LGBT Kulüp Odası'nda yapılan arama polis kamerasına yansıdı. Aramada PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.


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