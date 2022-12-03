Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

23 Kasım'da AK Parti Antalya milletvekili Kemal Çelik ve 69 milletvekilinin Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi kabul edilerek yasalaşmıştı.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilgili kanunda İç Güvenlik Fakültesi'nin kurulması ve PAEM'deki yapılandırma dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'ye İçişleri Bakanlığı adına teşekkür etti.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Polis Akademisi'nde hazırlık dahil eğitim süresi 5 yıl olacak İç Güvenlik Fakültesinin kurulması, PAEM'in yeniden yapılandırılması gibi düzenlemeler için;

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Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür ediyoruz.

Polis Teşkilatımıza hayırlı olsun."

Polis Akademisi'nde hazırlık dahil eğitim süresi 5 yıl olacak İç Güvenlik Fakültesinin kurulması,



PAEM'in yeniden yapılandırılması gibi düzenlemeler için;

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür ediyoruz.



Polis Teşkilatımıza hayırlı olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 2, 2022