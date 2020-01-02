Bakan Soylu'dan dikkat çeken okul servisi açıklaması: Denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık

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Baraj suları çekildi tarihi cami ortaya çıktı: Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı rivayet ediliyor

Sivas’ın Suşehri ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu tarihi olduğu düşünülen cami ve mezarlık gün yüzüne çıktı. Camiyi Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı'ndan döndükten sonra yaptırdığı yaptırdığı rivayet ediliyor.